前パイレーツのダウリ・モレッタと契約

プロ野球の阪神が獲得を発表した新助っ人が投げる常識破りの変化球に、日本のファンから驚きの声が上がっている。

阪神は19日、公式ウェブサイトなどで右腕ダウリ・モレッタ投手と契約したと発表した。同時に拡散したのが、モレッタの投げる“魔球”だ。通常、投げた腕とは反対側の方向へ変化していくスライダーの握りで投げたボールが、真逆の腕側へ変化していくというのだ。

「ピッチング・ニンジャ」として知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も自身のXで「ダウリ・モレッタ、逆方向のスライダーを投げる。11インチ（約27.94センチ）利き腕側に曲がっている」と紹介した過去の動画が拡散。日本のファンからはネット上に驚きの声が並んだ。

「これは打てないね」

「興味深い球種ですね」

「モレッタ、魔球持ちか」

「誰も打てない無双する未来が今から見えます」

「切るんじゃくて抜けながら中指に力が入ってる感じやな」

「ジャイロ回転が生む奇跡、なのかな？」

「なんやこれ…曲がるどころか落ちてるやんけ」

さらに「今井さんが投げてるリバーススライダーみたい」「えぐい時の今井のスライダーと言われて納得した」と、西武からポスティングされている今井達也投手と比べる声も目立った。

モレッタはドミニカ共和国出身の29歳。2021年にレッズで大リーグ昇格を果たし、その後パイレーツへ移籍。今季は大リーグで18試合に投げ1勝1敗、防御率3.24の成績を残した。16回2/3を投げ19個の三振を奪っている。傘下3Aでは37回で57奪三振という驚きの数字を残している。



（THE ANSWER編集部）