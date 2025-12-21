タレントの山口もえ（48）が12月9日、「Uberと楽天 戦略的パートナーシップの推進について」の発表会に出席。今年の自分を漢字一文字で表すという質問に「充」と回答した。

【画像】太田夫妻も交えた“激レア4ショット”、癒し系と呼ばれた若かりし頃の姿も…この記事の写真をすべて見る（全8枚）



おっとりキャラは健在

「仕事と3人の子育ての充実と、夫の爆笑問題・田中裕二（60）との結婚生活が『十』周年を迎えたことをかけた。同日の深夜番組では田中は子供との遊びで『あまり活躍していない』と笑顔で話していましたが、夫婦仲は盤石です」（芸能記者）

小倉優子と並ぶ「癒し系」と呼ばれた20代

下町で老舗仏壇店を営む家の次女として育った山口。芸能プロの無料バレエレッスンに通ううちに16歳でCMデビュー。「別に女優になりたいわけではなかった」という山口は成城大学在学時に「マツキヨ」のCMでブレイクした。

「あどけなさの残る顔と、おっとり口調の天然ボケのような喋りは小倉優子と並ぶ『癒し系』と呼ばれた。やしきたかじんからも可愛がられ今も関西での人気は高い。14日に出演したTV番組では、橋下徹に『まだ弁護士の仕事されているんですか』と発言して笑わせていた。安心して起用できる優良タレントです」（民放ディレクター）

元夫がキャバクラを無許可営業

スキャンダルとは無縁だった山口が結婚したのは05年、28歳の時。情報番組で知り合った3歳年上のIT関連企業社長・尾関茂雄氏と1年半の交際を経て挙式。「セレブ婚」と言われ、2児を出産した。

「育児の合間を縫いママタレとして活動を続けたが、夫は自己啓発セミナーに手を広げた挙句、都内でのキャバクラの無許可営業の容疑で逮捕。慰謝料も養育費も受け取らず『子供の為に』と11年に離婚した」（芸能デスク）

爆問田中との熱愛が発覚

“ほわ〜んとして見えて芯は強い”山口は子育てと仕事を両立。シングルマザーとして活動していたなか、田中との熱愛が発覚。公認の仲となり、15年に再婚。

「田中も妻の不倫妊娠発覚で離婚。友達から急速に仲を深めた。山口は『大切なのは子供の気持ち』と子供の意思を尊重。

子供が田中を『パパ』と呼び親しくなったことを確認して再婚を決心した」（同前）

最近は“田中いじり”を解禁

2年後に田中との間に女児が誕生。3人の子供の父親になった田中は仕事人間を返上。「子供との時間を大切にするようになった」と山口も感心するほど子育てに積極的に取り組んだ。

21年に「10億円の大豪邸」も完成。山口の口からも夫を慕う言葉が聞かれる。

「かつては子育ての話ばかりだったが、23年にインスタで田中いじりを解禁。庭いじりする夫の姿を登場させるなど、夫婦の好感度もアップした」（芸能関係者）

この辺の「柔」軟さも際立った一年だった。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月25日号）