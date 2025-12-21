元世界王者ジョシュアが圧倒KO勝ち…お騒がせYouTuberの“茶番劇”に非難の嵐「逃げ回るのがやっと」「実に不愉快だ」

時折、ジョシュアの脚に絡みついて何とか難を逃れようとしたジェイク(C)Getty Images

世間の耳目を集め続けてきた“お騒がせYouTuber”の戦いぶりに非難の声が飛んだ。

物議を醸したのは、現地時間12月19日に米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われたボクシングのヘビー級8回戦。お騒がせYouTuberとしてカルト的な人気を誇るジェイク・ポール（米国）は、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）に6回TKOで敗北した一戦である。

【動画】お騒がせYouTuberがグロッキー状態に 相手の顎を粉砕したジョシュアのKOシーン

米動画配信大手「Netflix」が世界にライブ配信をし、国際的な関心を集めていた、いわば“メガマッチ”を前に「俺が世界に衝撃を与える」と豪語していたジェイク。しかし、いざ蓋を開けてみれば、元世界王者を前に成す術を見出せずに防戦一方に。ラウンドを重ねるごとにプレッシャーを高めるジョシュアに対して、明らかに逃げ回ったり、強引にクリンチをする姿だけが悪目立ちした。

あまりに弱腰な“凡戦”ぶりに、会場からブーイングが響いた。6回にジョシュアの強烈な右ストレートが顎をクリーンヒットし、この日4度目となるダウンを喫したジェイクは立ち上がれずにKO負け。それでも試合後のフラッシュインタビューでは「俺は全力を尽くしたし、最高だった」と胸を張った。

どこかやり切った表情を浮かべたジェイク。しかし、期待を裏切る内容に周囲はしらけムードだ。英スポーツ専門ラジオ局『talk SPORT』は、日本を含めて国際的に発信された今回の一戦を「6ラウンドに及ぶ茶番劇」と表現。そして「必死にパンチを繰り出すジョシュアに対して、“問題児”（ジェイク）は懸命に逃げ回るのがやっと。まともに試合に臨もうともしなかった」と敗者となった男の戦いぶりを皮肉った。