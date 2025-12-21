金融資産7000万円「週5日勤務で月25万円。株式の売却益が月20万円」68歳男性の年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、長女（40歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：5000万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金600カ月、企業年金不明
老齢厚生年金（厚生年金）：16万1800円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金94万8000円（年額）
その理由として「年金から引かれる住民税が月額3000円で高すぎ感がある」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」で、内訳は「食費5万円、光熱費2万5000円、マンション管理費3万円、車維持費1万5000円、通信費1万円、医療費1万円、医療保険1万5000円、健康保険など3万円、交際費、小遣いなど6万円」と記述があります。
さらに「リモートワークで週5日勤務」していて月に「手取り25万円前後」の給与収入があるほか、「株式の売却益が月平均20万円。長女は障害者雇用で月5万円くらい」の収入があるといいます。
今の生活については「不安はないですが、介護保険は高すぎ。月額1万5000円」と不満を口にします。
最後に年金生活の楽しみは「2カ月に一度程度、家族で旅行に行くこと」と老後の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人、長女（40歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：5000万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金600カ月、企業年金不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9300円
老齢厚生年金（厚生年金）：16万1800円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金94万8000円（年額）
「ひと月の支出は約25万円」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金から引かれる住民税が月額3000円で高すぎ感がある」と語っています。
ひと月の支出は約「25万円」で、内訳は「食費5万円、光熱費2万5000円、マンション管理費3万円、車維持費1万5000円、通信費1万円、医療費1万円、医療保険1万5000円、健康保険など3万円、交際費、小遣いなど6万円」と記述があります。
「リモートワークで週5日勤務」企業年金を含めると月の年金は31万円ほどあり、基本的な生活費は年金だけで「毎月賄えている」という投稿者。
さらに「リモートワークで週5日勤務」していて月に「手取り25万円前後」の給与収入があるほか、「株式の売却益が月平均20万円。長女は障害者雇用で月5万円くらい」の収入があるといいます。
「55歳までに5000万円を目標にして達成」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「若い時からもう少し株や金投資をしておけばよかった。55歳までに5000万円を目標にしており、それは達成したが」と回答。
今の生活については「不安はないですが、介護保険は高すぎ。月額1万5000円」と不満を口にします。
最後に年金生活の楽しみは「2カ月に一度程度、家族で旅行に行くこと」と老後の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)