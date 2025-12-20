TDRAにおけるOPPO Reno15 F 5Gの認証情報。認証番号は「ER53686/25」で、2025年11月21日に通過しています

OPPO Reno15 F 5GとなるCPH2801のEECにおけるロシア向けの認証（認証番号「RU0000061737」）。認証取得日は2025年8月20日。他にもEECではカザフスタン向けの認証も取得されています