次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」か？未発表な「A601OP」や「OPG08」、「CPH2801」が海外のeSIM対応機種に登録
|次期スタンダードスマホ「OPPO Reno15 A」か？写真は既存のOPPO Reno13 A
フランス領ポリネシアにおいて「Vini」ブランドで携帯電話サービスを提供している移動体通信事業者（MNO）のOnatiがeSIMの対応機種にOPPO Mobile Telecommunications（以下、OPPO）の製品として「Oppo Cph2801」および「Oppo Opg08」、「Oppo A601Op」を追加しています。
またCPH2801はすでにロシアやカザフスタンなどのユーラシア経済連合の管理組織であるユーラシア経済委員会（EEC）の認証およびアラブ首長国連邦（UAE）の認証（TDRA）などを通過しており、中でもTDRAでは製品名が「OPPO Reno15 F 5G」と記載されています。
一方、日本ではOPPOの日本法人であるオウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）が日本市場向けに「OPPO Reno A」シリーズを展開しており、今年もすでに「OPPO Reno13 A」が発売されているほか、昨年は「OPPO Reno11 A」、一昨年は「OPPO Reno9 A」などというようにすでに2019年に発売された初代「OPPO Reno A」から7年に渡って新機種が毎年投入されています。
特にここ数年のOPPO Reno13 AやOPPO Reno11 Aは海外では「OPPO Reno13 F 5G」や「OPPO Reno11 F 5G」として発売され、同一型番となっていることため、これらと同様となるならOPPO Reno15 F 5Gが日本では次期スタンダードスマートフォン（スマホ）「OPPO Reno15 A」（仮称）となるのではないかと予想されます。
これらのOPG08やA601OPもそれぞれOPPO Reno15 AのKDDI・沖縄セルラー電話向けやソフトバンク向けとなる可能性が高いと考えられ、2026年にもメーカー版「OPPO Reno15 A（型番：CPH2801）」およびau・UQ mobile版「OPPO Reno15 A（型番：OPG08）」、Y!mobile版「OPPO Reno15 A（型番：A601OP）」として発売されることになりそうです。
なお、OPPOではすでに中国向けに「OPPO Reno15」シリーズを発表していますが、グローバル向けにはまだ発表しておらず、OPPO Reno15 F 5Gの詳細は不明ですが、中国向けのOPPO Reno15やOPPO Reno15 Proはチップセット（SoC）が強化されて着実にスペックアップしているほか、新たにOPPO Reno14cを投入しており、新たにQualcomm製「Snapdragon 7 Gen 4 Mobile Platform」を搭載していることもあり、OPPO Reno15 Aも性能向上が期待されます。
TDRAにおけるOPPO Reno15 F 5Gの認証情報。認証番号は「ER53686/25」で、2025年11月21日に通過しています
オウガ・ジャパンではOPPOブランドにてエントリーからミッドレンジクラスのOPPO Aシリーズ、ミッドレンジからミッドハイレンジで日本市場向けに独自開発したOPPO Reno Aシリーズ、ハイエンドクラスのOPPO Find Xシリーズなどのスマホを主に日本国内で展開しており、特にOPPO Reno Aシリーズは初代のOPPO Reno Aから毎年発売され、それぞれ人気機種となっています。
そうした中で今回、同社のOPPO Reno Aシリーズの次機種となるOPPO Reno15 Aと見られる型番が海外のMNOのeSIM対応機種に登録されました。OPPO Reno Aシリーズは1年ごとに奇数の番号で登場しているため、現行機種のOPPO Reno13 Aの「13」の次は「15」となると予想され、ここ数年は毎年6月頃に投入されているため、2026年も同じ頃に発表や発売となるのではないかと推測されます。
|製品名
|型番
|発売日
|OPPO Reno A
|CPH1983
|2019年10月1日
|OPPO Reno3 A
|CPH2013
A002OP
|2020年6月25日
|OPPO Reno5 A
|CPH2199
A101OP
A103OP
|2021年6月3日
|OPPO Reno7 A
|CPH2353
OPG04
A201OP
|2022年6月23日
|OPPO Reno9 A
|CPH2523
A301OP
|2023年6月22日
|OPPO Reno11 A
|CPH2603
A401OP
|2024年6月27日
|OPPO Reno13 A
|CPH2699
OPG05
A501OP
|2025年6月26日
OPPO Reno15 F 5GとなるCPH2801のEECにおけるロシア向けの認証（認証番号「RU0000061737」）。認証取得日は2025年8月20日。他にもEECではカザフスタン向けの認証も取得されています
