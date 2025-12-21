この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎が扮する座増教子「ご縁があった学校で花を開かせてほしい」偏差値至上主義に一石を投じる“本当の教育論”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が運営するYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で、教育ママのキャラクター・座増教子氏が登場する動画「座増教子が激白！！ 『お受験』だけで人生の幸せは決まらないザマス！！！」が公開された。茂木健一郎氏が扮した座増氏は、過度な受験戦争と偏差値至上主義に警鐘を鳴らし、子どもの幸せは学歴だけでは決まらないと力説した。



動画の冒頭、座増氏はこれまで「うちの子どもたちはみんな偏差値の高い学校に行った」と語ってきた自身のキャラクター設定が「虚構だったざます」と衝撃の告白をする。実際には受験に失敗し、第二志望や第三志望の学校に進んだ子どももいると明かし、偏差値だけがすべてではないという持論を展開した。座増氏は「自分のご縁があるところに行ったらそれでいいんじゃないんざますか」と述べ、どんな環境であっても「たくましく育ってほしい」「自分のご縁があった学校で花を開かせてほしい」と、子ども自身の生きる力を尊重するべきだと主張した。



さらに、議論は日本の受験産業が抱える構造的な矛盾にも及んだ。座増氏は、一部の塾経営者が自身の子どもたちをお受験させず、「スイスの寄宿舎学校とかに入れている」という話に触れ、「ちょっとずる賢いとこがある」と批判的な見解を示した。偏差値競争を煽る側が、実際にはその価値観とは異なる教育を選択している現実を指摘し、産業としてのあり方に疑問を投げかけた。一方で、塾の先生も経営者も、「みんな人間ざます」とも発言した。



最後に座増氏は、「人生の幸せは受験なんかで決まるわけではないざます」と改めて断言。学びは学校だけに限定されるものではなく、自ら道を切り拓くことの重要性を訴え、受験シーズンを迎える子どもたちと保護者にエールを送った。