みなさんはチャイルドシートの固定方式ISOFIX（アイソフィックス）をご存じですか。本記事では、ISOFIXの概要やメリット（魅力）、種類、取り付け方、対応車種の調べ方を解説します。



ISOFIX（アイソフィックス）とは？

ISOFIX（アイソフィックス）とは、国際標準化機構（ISO）が定めたチャイルドシートの固定方式です。



シートベルトでなく金具を使い、簡単かつ正確にチャイルドシートを固定できる（＝ミスユースが少ない）仕組みになっています。従来のシートベルト固定方式に比べて製品価格は高いですが、手軽さと安全性の高さが魅力です。



▽確実で安全な取り付けを目的に誕生



ISOFIXは、チャイルドシートのミスユースの多さから誕生しました。従来のシートベルト固定方式は、腰ベルトの締め付け不足や座席ベルトの通し方ミスなど、ミスユースが多いです。チャイルドシートの使い方が間違っていれば、子どもの命は危険に晒されます。そのため、国際標準化機構は簡単で確実、安全な取り付け方法としてISOFIXを定めました。



▽現在は新基準「i-Size」対応製品もある



近年は「i-Sizeチャイルドシート」と呼ばれるものも販売されています。i-Sizeは欧州で制定された最新の安全基準であり、従来の前面衝突試験に加えて側面衝突試験も課されます。



i-Sizeチャイルドシーㇳであれば高い安全性が期待でき、かつ、すべてISOFIX取付の製品です。該当製品一覧は「チャイルドシート安全比較BOOK」（左記リンクは2025年版）で確認できます。



ISOFIXの種類

ISOFIXには、以下のように2種類の取り付け方法が存在します。



・サポートレッグ方式

・トップテザー方式



どちらもチャイルドシートの土台部分はISOFIXコネクターで固定しますが、もう1ヶ所の固定方法が異なります。



▽サポートレッグ方式



サポートレッグ方式は、長さ調整のできる支えを足元に設置するタイプです。



トップテザー方式の製品と比べてチャイルドシート自体を回転できる製品が多く、子どもの乗せ降ろしが楽です。一方で、足元に荷物を置きにくく、車種によっては上手く固定できない場合もあります。



▽トップテザー方式



トップテザー方式は、チャイルドシートの上部にあるトップテザーを車の固定金具と連結して固定するタイプです。



サポートレッグ方式と比べて足元に荷物を置きやすいですが、乳児〜幼児用に多い回転式の製品が少ないというデメリットがあります。



【品質が気になる場合は安全性能評価を参考に】

国土交通省と自動車事故対策機構は、毎年「チャイルドシート安全比較BOOK」を公表しています。これは、一部のチャイルドシート製品の安全性能評価の結果をまとめた冊子です。この冊子を見れば、新しい製品の安全性能が確認できますし、過去の製品もこちらから検索することが可能です。



ISOFIXチャイルドシートの取り付け方

ここでは、ISOFIXチャイルドシートの一般的な取り付け方法を解説します。



▽【前準備】車のISOFIXバーを見つける



SOFIXの対応車種には、チャイルドシートを固定するための「ISOFIXバー」が存在します。座面と背もたれの間にバーが隠れている場合もあれば、バーのある部分にマークやフタが付いている場合もありますので、探しましょう。



▽レッグサポート方式の場合



ISOFIXバーが見つかった後の基本的な取り付け方法は、以下の通りです。



1.チャイルドシート本体からレッグサポートを広げる

2.チャイルドシート本体のISOFIXコネクターを後方まで引き出す

3.カチッと音がするまで、コネクターをISOFIXバーに挿し込む

4.チャイルドシート本体を背もたれにくっつくまで押し込む

5.レッグサポートの長さを調整し、固定する



多くの場合、ISOFIXコネクターやレッグサポートには挿し込み具合／長さが適切かを示すインジケーターが付いています。取り付け後は、チャイルドシート本体を引っ張っても揺れないか、固定状況をしっかり確認しましょう。



▽トップテザー方式の場合



ISOFIXバーが見つかった後の基本的な取り付け方法は、以下の通りです。



1.チャイルドシート本体のISOFIXコネクターを後方まで引き出す

2.カチッと音がするまで、コネクターをISOFIXバーに挿し込む

3.チャイルドシート本体を背もたれにくっつくまで押し込む

4.トップテザーのベルトを座席後方のアンカー部分に固定する

5.テザーベルトをしっかり閉める



テザーベルトは、ヘッドレスト側から座席背面に向けて垂らしていきます。テザーアンカーの位置も事前にチェックしておくと設置が楽でしょう。取り付け後は、チャイルドシート本体を引っ張っても揺れないか、固定状況をしっかり確認しましょう。



▽Q.チャイルドシートの設置位置は？



安全性の観点から、ISOFIXバーは後席に設置されているのが一般的です。そのため、ISOFIX対応のチャイルドシートを設置できるのも基本的には後席です。



助手席にチャイルドシートを設置すること自体は違反でないものの、助手席では事故時のリスクが高まります。シートベルト固定方式の場合も、できるだけ後席に設置しましょう。



ISOFIXの対応車種

愛車がISOFIX対応かどうかは、その車の生産時期である程度判断できます。ただし、製品によっても適合するか否かは異なります。



▽2012年7月以降販売の新車は全車対応



2012年7月以降に販売された乗用車（定員10人未満）には、ISOFIXの取り付け器具の装備が義務化されています。そのため、このタイミング以降に購入した新車、また中古車でも2012年7月以降の登録車であれば、メーカーや車種に関係なくISOFIX対応です。



▽2012年6月以前販売の車種での確認方法



2012年6月以前に登録された車でISOFIX対応か知りたい場合は、以下のいずれかの方法で確認しましょう。



・車の取扱説明書で確認する

・後席にISOFIXバーがあるか確認する

・自動車メーカーHPで確認する

・チャイルドシートメーカーHPで確認する



▽ただし個々の製品ごとに確認は必要



2012年7月以降に販売された車種であっても、製品によっては搭載できない場合があります。そのため、気になるチャイルドシートが愛車に適合するかどうかは、必ずチャイルドシートメーカーが公表している車種適合表を確認しましょう。



【各社の適合車種確認ページ】

・コンビ

・アップリカ

・エールベベ

・リーマン

・カトージ

・日本育児

・ジョイソンセーフティシステムズ

・マキシコシ



▽Q.ISOFIXは後付けできる？



愛車がISOFIX対応車種でない場合、残念ながらISOFIXバーの後付けはできません。ECサイトなどでは後付けの金具が販売されていますが、製品強度が十分であるか分からず、万が一の際に安全を確保できない可能性もあります。



ISOFIX対応のチャイルドシートを設置したい場合は、きちんと対応車種と適合する製品を購入しましょう。



チャイルドシートの選び方も確認を

チャイルドシートは子どもの命を守る大切な装置です。選び方や具体的な製品選びに迷った場合は、以下の記事も参考にしてください。



