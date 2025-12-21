東京・渋谷でバリスタ・焙煎士として働いていた長男・忍さん（当時29）を交通事故で亡くした深迫祥子さんの講演会が、11月、岡山市で開かれました。

講演会では深迫さんが、亡き忍さんの「コーヒーショップを開きたい」という夢を受け継ぎ、熊本市でカフェを営むかたわら、犯罪被害者の二次被害などについて考えてもらおうと、全国各地で講演したり、コーヒーを飲みながら被害者支援を学ぶイベント「Coffee aid day」を開いたりしていることが紹介されました。

深迫さんは、どんな思いで活動を続けているのでしょうか。

コーヒーを飲みながら考えてほしい

交通事故で亡くなった深迫忍さんの母親の祥子さんは、こう考えました。



「彼が作りたかった店、それは癒される場所、そしてコーヒーを学べる場所として沢山の人が集まる場所でした。



彼が叶えることができなくなった夢を私達夫婦と、その友人とで『Calmest Coffee Shop』をオープン。



彼が残してくれた賠償金で、『Coffee Aid（コーヒーエイド）』というプロジェクトを立ち上げ、コーヒーの売り上げの一部を寄付していくことにしました」



そんな深迫さんの思いに賛同する人が、年々増えているといいます。

3000人が参加するイベントに…

深迫祥子さんは、コーヒーを飲みながら被害者支援について考えてもらおうと、チャリティーイベント「Coffee aid day（コーヒーエイドデイ）」を企画し、2021年から東京や熊本で開催しています。

今年は、12月6日、熊本市で開かれました。



刑務所（府中・熊本）・警察・保護観察所・熊本市・被害者支援センターが一緒に開催したイベントで、来場者数は、推計で3000人を超えました。



訪れた人たちは、コーヒーを飲みながら（コーヒーは無償提供）矯正更生支援や被害者支援に関する展示を見て学び、刑務所長や保護観察所長の話に耳を傾けていました。

若い世代の学びの場にも

「Coffee aid day」は、大学生が主体となって企画し、ボランティアにはたくさんの高校生が参加しています。



深迫さんは、「若い世代にも、命の大切さや被害者にどう寄り添うか、考えてもらう機会になっている」と話します。

会場には、子どもたちが警察官の制服を着て撮影できるコーナーもあり、親子連れらでにぎわいました。



深迫さんは、亡き忍さんが願った「沢山の人が集まる場所」が実現したという手ごたえを感じています。

刑務所の敷地内にカフェ開設へ

深迫さんが運営するNPO法人「Coffee aid 2021」は、2026年1月末に、熊本刑務所の敷地内にある職員待機所（地域避難所）として使われている建物の一部屋で「 kumamoto prison The Reflecting Cafe （熊本プリズン ザ リフレクティングカフェ）」をオープンします。

「リフレクティング」とは、相談する人と聞く人が一方的な関係性ではなく、多様な視点を共有し、相談した人自身が新たな気づきを得たり、問題解決の糸口を見つけたりするのにつなげていくことです。

この部屋は、犯罪被害者や遺族が心情を伝えるのに使ったり、保護司の面接やリフレクティングセミナーなどに使う予定で、深迫さんは、「コーヒーの香りに包まれて、コーヒーを飲みながら落ち着いて話せる場をつくりたい」と話しています。

このリフレクティングカフェは、全国の刑務所では初の取組みだといいます。



カフェを開設する熊本刑務所は、リフレクティングの取り組みで、全国の刑務所や少年院が更生プログラムを競う「ミッションチャレンジ2025」で最優秀の「グッドチャレンジ大賞」に選ばれています。

深迫さんが運営するNPO法人Coffee aid 2021は、「熊本から犯罪を減らすために、これからも高校生や大学生ボランティア、行政機関や支援機関と一体となり取り組んでいきたい」と話しています。

