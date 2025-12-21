長崎県知事選（来年1月22日告示、2月8日投開票）の立候補予定者による公開討論会が19日夜、長崎市文教町の長崎大であった。出馬表明した4人が、人口減▽地域経済▽平和の三つのテーマで持論を展開した。（高平路子、一ノ宮史成）

長崎大新聞部が、立候補予定者とともに長崎の未来を考えようと企画。会場には学生や市民ら約100人が集まった。現職の大石賢吾氏（43）、元副知事の平田研氏（58）、会社社長の宮沢由彦氏（58）、共産党県常任委員の筒井涼介氏（32）が登壇。元神戸大助手の田中隆治氏（82）は、前日の18日に出馬表明したため参加は実現しなかった。

■少子高齢化と人口減少

宮沢氏は、サケが海を回遊して川に戻るような「サケ・川戦略」を提唱。若者が県外や海外に出て、知識を身につけ地元に戻ってくる仕組みづくりのために「長崎の自然環境、地域資源を豊かにしておくべきだ」と述べた。

大石氏は生産性を重視し「より少ない力で、より多くのより良いものをつくっていくという視点が重要」と提案。物流をドローンが当たり前に担えるようにするなど、地域の実情に合った規制緩和が必要とした。

筒井氏は人口減の大きな要因に低賃金を挙げ、「最低賃金アップが喫緊の課題」と指摘。賃上げする余力のない中小企業への支援制度の充実を訴えた。

■地域経済の活性化

平田氏は地元企業が伸びる環境づくりとして、生産性向上のための投資を後押しすることで「人口減少に負けない経済を構築することが大事」とした。

筒井氏は五島市の地元企業が手がける再生可能エネルギー事業を例に挙げ「豊かな自然を生かして雇用を生み出している」と評価。

宮沢氏は、長崎の自然や文化が大きな資本になると指摘し「行政が積極的に関与して仕事を創出する必要がある」と強調した。

■平和への貢献

大石氏は「核がある以上いつ使われるか分からない。長崎が最後の被爆地であり続ける保証はない」とし誰もが自分事と考えて声を上げるべきだと訴えた。

平田氏は「平和のインフラの再構築」を提案。大学の研究や平和教育の充実を図り「非核や平和について説得力を高めていくことが必要」と述べた。

◇ ◇

会場の学生からの質問もあった。若者の政治参加をどう促すかを問われ、筒井氏は「直接街頭に出て、声を聞いて（政治に）届けていく」ことで、若い世代の関心を高めたいとした。

政党や団体からの推薦を求めない宮沢氏は「しがらみのない真っ白な選挙をする。みなさんも事務所に遊びに来て」とアピール。

大石氏は質問で次々に挙手する学生たちに「非常に心強い。長崎の未来を自分たちでつくるために声を上げ続けて」と呼びかけた。

離島振興に関する質問に、平田氏は、人が住み続けられるようにすることは政治の大きな使命であると強調。「産品の販路を拡大し、付加価値を高めてより高く買ってもらうことで経済も回していく」と述べた。