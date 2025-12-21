21日に京都市で開催される全国高校駅伝競走大会の開会式が20日、同市の市体育館であった。佐賀県勢は10月の県大会で優勝した女子の佐賀清和（佐賀市）、男子の鳥栖工（鳥栖市）の選手や監督らが出席し、都大路で全力を出し切ることを誓った。大会はたけびしスタジアム京都（京都市）を起点に、女子は午前10時20分、男子は午後0時半にスタートする。（才木希）

女子・佐賀清和 総力戦で記録更新へ

2年ぶり8回目の出場となる佐賀清和は、全国大会での過去最高成績となる20位台を目指す。山口遥監督（23）は「どの選手も実力が備わっている」と自信を見せる。2年ぶり8度目の優勝を果たした10月の県大会以降、練習を重ねた結果、調子が上がっているといい、「チームの最高記録（38位）は更新できる」と力を込める。

アンカーとなる最終5区を担当する内野彩愛選手（3年）は、一昨年の都大路を駆け抜けた。昨年は県大会で敗れて悔しい思いをした分、今回は「緊張よりも楽しみの方が大きい。沿道からの応援を力に変えて、良い走りをみせたい」。3区の吉武美乃里主将（同）は、チームの特徴を「明るくて、チーム力が高い」と仲の良さをアピール。「総力戦で大舞台に挑みたい」と話す。

自身も同校陸上部員として都大路の地を2度踏んだ山口監督は「せっかく来ることができた大舞台。練習の成果を思い切り発揮してほしい」と後輩にエールを送った。

男子・鳥栖工 昨年の7位超え狙う

16年連続50回目の出場となる常連校の鳥栖工は、34年ぶりに7位入賞を果たした昨年都大路の経験者4人を擁し、今年の県大会は2区間で新記録をたたき出し、大差で優勝した。目標とする昨年の順位とタイム超えを目指し、一丸でたすきをつなぐ。

「十分入賞する実力がある」。チームを率いて30年目となる古川昌道監督（59）はこう力を込める。「チームの鍵」と推すのは、勾配が最もきつい1区を走るエースの今村仁選手（3年）。昨年に引き続き2度の出場で、今村選手は「緊張は全くない」と笑顔を見せる。

今年の県大会では実力が出し切れずに悔しい思いをした。基礎練習などで持久力の向上に力を入れてきたという。「練習の成果を出して、チームに貢献したい」と力を込める。

3区の下森実直主将（同）は「チームの状態は上がっている。良い状態」と自信を見せる。「今まで支えてくれた全ての方々への感謝の気持ちを込めて走り、入賞したい」と意気込んだ。