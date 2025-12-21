政府は旧姓の通称使用を法制化する方針だ。来年の通常国会に向け、関連法案の検討を進めている。

婚姻に伴う夫婦同姓を維持した上で、旧姓に法的効力を持たせ、改姓した人の不便を解消するという。

これでは改姓を望まない人の根本的問題は解決しない。選択的夫婦別姓制度の導入が遠のくことも懸念される。拙速は避けるべきだ。

今年の通常国会では、野党が提出した選択的夫婦別姓の関連法案が審議入りし、継続審議となっている。

深まりつつあった論議の風向きを変えたのは、高市早苗政権の発足である。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書には通称使用の法制化が盛り込まれ、来年の通常国会で成立を目指すと明記された。高市首相は旧姓の使用拡大が持論だ。

法案は住民票に旧姓を併記できるように規定し、行政機関や民間で使用を促す内容になるとみられる。

政府はこれまでも、旧姓が使える対象を広げてきた。運転免許証やパスポートなどの公的証明書は旧姓を併記することができる。

一方で銀行の一部は、マネーロンダリング（資金洗浄）の懸念や国際的信用を維持するために旧姓での口座開設を認めていない。

パスポートにしても、ICチップに旧姓が書き込めないため、海外渡航時のトラブルが後を絶たない。通称使用を法制化しても不便の解消には限度がある。

そもそも氏名は個人の象徴であり、人格権に関わる。

別姓を望む人は、婚姻時に改姓を強いられることが「自分らしく生きる権利の喪失」と訴えている。この問題を解決するのが選択的夫婦別姓制度だ。

「家族の中に異なる姓があると一体感が失われる」と反対する意見がある。その理屈に従えば、通称を使う機会が増える家族も一体感が損なわれることにならないか。

家族同姓と一体感の関連は一概に判断できない。法務省によると、婚姻時に夫婦どちらかの姓の選択を求めている国は日本だけだ。日本が他国よりも家族の絆が強いとは言い切れない。

夫婦別姓を否定する意見の根底に、妻は家庭に入り、子を産み育て、家事をするといった伝統的家族観へのこだわりもうかがえる。

今や共働きや単身世帯が増え、家族の形態は多様化している。

男女の古びた役割分業意識は、社会で活躍し、経済的に自立したい女性たちの足かせでしかない。

選択的夫婦別姓制度を導入しても、夫婦同姓カップルには何の影響もない。別姓を希望するカップルに選択肢を提供するだけである。

夫婦同姓で旧姓を通称として使うことも、夫婦別姓にすることも、当事者の意思で選べることが望ましい。