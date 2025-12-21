歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が20日に放送された日本テレビ「1億人の大質問!?笑ってコラえて!」（後7・00）にVTR出演。長男・新之助（12）が“城主”となったことを明かした。

今回は「笑コラ豪華ダーツ祭り2時間SP」と題して放送され、團十郎が訪れたのは山梨県の市川大門地区。同地区について「初代市川團十郎のおじい様、その前の方々がこの地域で凄くいろんなことを実はしてまして」と縁があった。また「父とも行ったし、この間たまたま子供たちとも行った」と訪れたこともあるとした。

さらに同地区には「歌舞伎文化公園」があり、向かうこととなると「そこにはね城が建ってるんですよ」と切り出した。続けて「そこの館長、誰だと思います?」とスタッフに問題を出題した。

スタッフが「團十郎さんですか?」と答えるも不正解。次に「じゃあご子息ですか?」と伝えると「ご子息なんです」とうなずいた。この事実にVTRを見守っていたスタジオは驚きに包まれる中、團十郎は「この間、館長になったんです」とした。

ただ「口約束で」と正式に決まったわけではないとしつつ「一応町長とかが来て…勸玄が“この城が素敵ですね”って話してたら（町長が）“じゃあ城主に…”って」と明かした。長男が“城主”となった城は甲斐上野城で、團十郎は「堀越勸玄城ですね。正式名じゃなくて通称『勸玄城』」と紹介した。