積極打法継続でタコらん！広島の佐々木泰内野手（２２）が２０日、広島市内で行われた「ばばトーーク」に中村奨、久保、田村とともに出演した。前日に母校青学大の先輩である米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）とトークショーで共演。初球から積極的に仕掛ける打撃にお墨付きをもらったことを明かした。

偉大な先輩からの太鼓判を“土産”に佐々木は広島に帰ってきた。前日の夜に東京都内で吉田、ロッテの西川らとのトークショーを終えて、この日の昼には広島のステージに登壇。「やっぱりオーラがあるなと感じた」と吉田の印象を振り返りつつ、「そういうすごいレベルの人たちのようになれるように頑張りたい」と思いを新たにした。

佐々木自身は今季、打席内でファーストストライクから積極的にスイングを仕掛けていくことにこだわった。結果は打率・２７１と及第点の成績。吉田からは「初球からいくのは本当に大事。どんどん打ちにいくスタイルはいい」と言われた。

吉田は元々、打席内で球を見極めていくタイプだったというが、「メジャーに行き、レベルが上がるにつれて、どんどんストライクを取りにくるし、追い込まれたら厳しくなる」と実感したという。試行錯誤の末、「結局ファーストストライクの打率が総合的に見て一番高い」という結論に至ったことを教えてもらった。

「初球を振りにいく中でボールを見極められる確率を上げていけたら」と佐々木。来季も積極打法を継続していく上で吉田からの助言は大きな後押しとなりそうだ。

この日のイベントでは目隠しをして箱の中身を当てるゲームに参加し、箱の中に入っていたタコに触れて絶叫。リアクションでもファンを沸かせつつ“タコ”らない打撃も探究していく。