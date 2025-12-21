ソフトバンクの前田悠伍投手（２０）は高卒入団３年目となる来季、規定投球回到達を最大目標に掲げている。

今季は７月１３日の楽天戦でプロ初勝利をマークするも、３試合の登板にとどまった。新人王資格を残して迎えた２年目のオフ。受け止め方は人それぞれだが、自主トレに励む２０歳の表情からは悔しさと不甲斐なさがにじんだ。志の高い２０２３年ドラフト１位左腕にとって、新人王規定の「３０イニング以内」に遠く及ばない２年間の一軍稼働実績は、思い描いたキャリアではなかった。

ウエスタン・リーグ新記録の４１回２／３連続無失点――。二軍で無双して一軍切符をつかんだが、実績十分の投手が揃う先発陣に割って入ることができなかった。「悔しかったですね…。もっとできると思っていた」。今季の一軍登板は１１回１／３。負けん気の強い２０歳にとって、プロ２年目は一軍登板機会に飢え続けたシーズンだった。

ゆえに来季にかける思いは人一倍だ。シーズン終了を待たずして９月末に左肘関節クリーニング手術を受けたのも、３年目の飛躍を期してのもの。順調に回復し、２０日も早朝から福岡・筑後のファーム施設で精力的に汗を流した。

言わずと知れた鷹のトッププロスペクトで、メジャーを含めた他球団流出の可能性がある有原の去就次第では、一軍戦力としての期待度がグッと高まる存在だ。ただ、手術明けで迎える来季、現場もフロントも「無理は禁物」が共通認識。春の競争を勝ち抜いたとしても、起用イメージは登板間隔を適度に空けながらの爐罎箸螢蹇璽騰瓩箸覆蠅修Δ澄

それでも本人は状況を理解した上で「いけないことはないと思っています。だから、規定を目標に競争に勝てるように頑張りたい」と言い切る。挑む相手は、実績豊富な投手ばかり。２年目に一軍先発機会を得る難しさを痛感したことで、改めて勝負所でチャンスをつかみ切る大切さを再確認した。

入団時７８キロだった体重は９０キロに迫る。肉体とメカニックの進化で球速、球威もアップし、深まる自信。高卒３年目での規定投球回到達を掲げる左腕は、誰よりも飢えている。