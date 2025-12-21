角界屈指の爛泪奪船舂六劉瓩箸靴特里蕕譴訛臍衙个遼詁眥紅龍（２７＝高砂）が、筋トレ愛を熱弁した。

冬巡業が２０日、東京・町田市立総合体育館で行われた。朝紅龍は高知・明徳義塾高時代からトレーニングにハマり、ベンチプレスの最高記録は２００キロを誇る。

筋トレを愛する理由について「やってる時はすごく気分がよくなるし、やり終わった後にすごく機嫌が良くなる。今は２日ぐらいできてないので、ちょっと機嫌が悪いです」と、プロテインシェイカーを片手に冗談交じりに答えた。

トレーニングは週４回行い、上腕三頭筋、胸、脚、肩、背中の順で部位分けしている。「本当は毎日したいけど、休みを入れた方が体が大きくなる。相撲の稽古も全身運動なので（体に）ダメージだけを与えても。食事、睡眠、休養も大事」と力説した。

お気に入りは肩トレで、サイドレイズ、ショルダープレス、フェイスプルといった種目をこなす。「肩は鍛えたら、一番わかりやすく（筋肉が）出てくる。一番キツくて嫌いなのは脚トレですね。でも、トレーニング全般、好きですよ」と笑みを浮かべた。

冬巡業中もジムに通い、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）に向けて仕上げてきた。「一時、巡業とかを言い訳にして、トレーニングをやらない時期があった。そういう時は少し力が出づらくなって、結果が落ちている。自分はトレーニングをしてここまできたので、やっぱやらなきゃダメだと。ここまでいい感じにきているし、来場所もいい場所にしたい」と力を込めた。