ホームでもストイック調整だ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）、ペアのショートプログラムが行われ爐蠅りゅう瓩海隼葦才来（２４）、木原龍一組（３３＝ともに木下グループ）が８４・９１点で首位発進。国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら、世界最高得点をマークした。

アクシデントにも、めげなかった。試合直前に三浦が左肩を脱臼したものの、リンクサイドにいたトレーナーが応急処置。息の合った３回転トーループや高さのあるリフトで観衆を盛り上げた。三浦は「痛みはそこまでひどくない。不安だったけど、今までやってきたことを信じてやろうと決めてやった。エレメンツ自体はそこまで悪くなかったので本当によかった」と振り返った。

３年ぶり２度目となる金メダルを手にした１２月上旬のグランプリファイナル後は国内で練習に励んでいるが、意外な壁に直面していた。国内ではホテル暮らしが中心で、拠点とするカナダの家のように自炊ができない。爐蠅りゅう瓩留浜槎未鬟汽檗璽箸垢襯┘爛機璽咼梗劼寮昌咳兒劼気鵑蓮崙本にいる時の方が食事管理が難しいと聞いている」と明かす。

そこで爐蠅りゅう畭Δら公認スポーツ栄養士と管理栄養士の資格を持つ西山さんに「コンディショニングを崩したくないのできちんと管理したい」と相談を受けたという。西山さんは「スーパーがあると聞いて『こういうものはちゃんとそろえてくださいね』や弁当を買う時は『こんなものを選んだ方がいいですよ』」などとアドバイス。既製品を活用しながら、栄養バランスに偏りが生じないように工夫を凝らしているのだ。

懐かしの味が恋しくなる国内でも自制心は健在。２１日にはフリーが控える。爐蠅りゅう瓩呂匹鵑併態に直面しても、さらなる飛躍につなげるはずだ。