この日放送予定の「サンデーPUSHスポーツ」では、競馬の大ファンである麒麟の川島明さんが自身が選ぶ名レースを紹介。その一部を先に独占公開します。

川島さんは15歳で初めて見た競馬に魅了され、競馬ファン歴は31年。仕事終わりには終わった競馬のレース映像や資料を一人で飲みながら見るのが自分の唯一の時間と話します。

そんな川島さんが選んだ競馬の名レース。まずあげたのは2013年、G1で6勝をあげたオルフェーヴルの引退レースです。

若い頃には「暴君」とあだ名がつくほど、気性が荒い馬として知られていたオルフェーヴル。2012年の阪神大賞典ではレース中にコース外へはずれ失速するも、そこから巻きかえし2着でゴールし、その豪脚こそがオルフェーヴルの魅力となっていました。

引退試合となった2013年の有馬記念では序盤からは飛び出さず、冷静に後方で待機。第3コーナーから大外に仕掛けると、2着と圧倒的な差を見せ、1位でフィニッシュ。大人になり、さらなる強さを見せた姿はファンに感動を与えました。

川島さんも「若い馬とか精神面が弱い馬は前が空いたらいっちゃう。この手応えで我々はハイボール3杯飲める」と笑顔でレースを振り返りました。

続いてあげたのは1994年、ヒシアマゾンのエリザベス女王杯。川島さんはこのレースを競馬場で初めて観戦。競馬にはまるきっかけになったといいます。

1994年、牝馬のみの出場となるエリザベス女王杯でヒシアマゾンは後方からラストスパートをかけると最後はチョウカイキャロルとほぼ同時にゴール。写真判定の結果、ハナ差わずか3センチで勝利となりました。

3つめは、2015年の天皇杯・春のゴールドシップ。

G1で6勝をあげたゴールドシップはこのレース、最後方に出遅れる厳しいスタート。それでも横山典弘騎手が他の馬から大きく離れた位置をとると、残り1200メートルからロングスパートをかけゴール直前で1位に躍り出ました。

川島さんは「何で距離ロスさせてまで外側を走らせているのか？外側に大歓声のお客さんがいるので大歓声を聞かせてテンションを上げさせている」とこのレースを解説。馬の性格と「典さん(横山典弘騎手)の天才的な騎乗がビタっとはまった」と話しました。

今回あげたのは川島さんが選んだ名場面のトップ10からトップ8。上位の名場面は12月21日（日）放送予定（※関東ローカル）の日本テレビ・サンデーPUSHスポーツ（午後4時25分から午後5時25分）1時間スペシャルで紹介します。