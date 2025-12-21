◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）

第１１回ターコイズＳ・Ｇ３は２０日、中山競馬場で行われ、５番人気のドロップオブライトがゴール前の接戦を制し、２４年ＣＢＣ賞以来の重賞２勝目。手綱を執った松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝はＪＲＡ通算５００勝のメモリアルとなった。

２着に惜敗した２走前の悔しさを、同じ舞台で晴らした。ドロップオブライトがゴール前、３番手からグイッとひと伸びして２つ目の重賞タイトルを奪取。京成杯ＡＨはゴール寸前でかわされたが、この日はお返しとばかりに残り５０メートルで押し切りを狙うリラボニートをパスした。「こないだの２着が頭をよぎったが、状態の良さで馬が辛抱してくれた」と松若。コンビを組んで３戦目となる人馬が一体となって先頭でゴールを駆け抜けた。

１２年目の鞍上にとっては、小倉記念（イングランドアイズ）に続く今年の重賞２勝目がＪＲＡ通算５００勝のメモリアルＶとなった。「二の脚でカバーして、いい位置で競馬ができたのが勝因」と冷静なポジショニングで勝利へ導いた。「今年中に達成したかったので、こんないい形で決められて良かった」と区切りの勝利に笑顔があふれた。

開業１年目だった昨年のＣＢＣ賞で福永厩舎に初の重賞勝ちを届けた孝行娘。７歳となる来年、さらなる高みを目指す。福永調教師は「これだけの馬を引き継げて幸運です。オーナーや松永（昌博）元調教師に感謝したい。来年のヴィクトリアマイルを目指していきたい」。来春の東京を見据えてローテを組んでいく方針を明言。次走でキャリア３０戦となるベテラン牝馬が、２５年を最高の形で締めくくった。（浅子 祐貴）

◆ドロップオブライト 父トーセンラー、母プレシャスドロップ（父フレンチデピュティ）。栗東・福永祐一厩舎所属の牝６歳。北海道新ひだか町・岡田スタツドの生産。通算２９戦６勝。総獲得賞金は１億８７８５万１０００円。主な勝ち鞍は２４年ＣＢＣ賞・Ｇ３。馬主は岡田牧雄氏。