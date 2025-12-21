全国高校バスケットボール選手権（ウィンターカップ）は、２３日に東京体育館などで開幕する。全国高校総体準Ｖで女子の道予選を制した日本航空北海道は、創部３年目で３年連続出場。一からチームをつくり上げてきた３年生を中心に、悲願の日本一を目指す。初戦の２回戦で、千葉経大付と立正大淞南（島根）の勝者と対戦。道勢女子ではほかに札幌山の手が日本航空（山梨）、北星学園女が福井工大福井と１回戦で激突する。

集大成の舞台が開幕する。創部３年目の日本航空北海道は、夏の全国高校総体で見事な準優勝。Ｕ１８日本代表の庵原有紗（３年）は、３度目のウィンターカップへ「インターハイで強いチームと当たっても、自分たちのバスケができているときは勝てた。自信を持って一戦一戦やり切りたい」と意気込んだ。

一昨年の全国高校総体は、１年生だけで２勝を挙げベスト１６。しかし、過去２度のウィンターカップではいずれも初戦敗退と苦杯を喫した。西川葵主将（３年）は「１年目は勢いでいけた部分もあったけど、試合を重ね本当に強いチームの粘り強さを感じた。歴史もなく先輩もいない中でやってきて、３年間かけて３年生がこのチームをつくり上げてきた」。積み上げてきたものを、最後の大会にぶつける。

総体後は、全国上位８チームで争うトップリーグに初参加。３勝４敗と負け越したが、矢倉監督は「弱い部分、課題が見つかった。ディフェンスの甘い部分だったり、勝負どころで点が取れなかったり」と収穫を口にした。社会人男子チームとも練習試合を行うなど、特にディフェンスに力を入れてチームを仕上げてきた。

創部した２３年４月に入部した１５人のうち１４人が残る。矢倉監督も「たくさん断られて、それでも来てくれた子たち。僕も何の実績もないし、影も形もないチーム。本当によく来てくれた」と１期生への思い入れは深い。創部時に立てた目標は「３年での日本一」。頂点だけを見据え、東京体育館に乗り込む。（山口 泰史）