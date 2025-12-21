「クリスマスケーキ、食べるならどれ？」＜回答数37,355票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第390回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
■今回の結果は？
今日の質問は「クリスマスケーキ、食べるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「クリスマスケーキ、食べるならどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ブッシュドノエル
【材料】（1本分(23×23cmの型1枚分)）
卵白 3個分
砂糖 40g
卵黄 3個分
ココアパウダー 5g
薄力粉 35g
サラダ油 小さじ 2
牛乳 小さじ 2
<ラムシロップ>
シロップ 小さじ 2
ラム酒 小さじ 1
<ガナッシュクリーム>
生クリーム 100ml
板チョコレート(ブラック) 80g
クリスマス用の飾り 適量
【下準備】
1、生クリーム以外は常温に戻し、生クリームは使う10分前に冷蔵庫から出す。
2、型にクッキングシートを敷き、オーブンは190℃に予熱する。
3、卵黄にココアパウダーを振るい入れて混ぜ合わせておく。
【作り方】
1、卵白を軽く泡立てて、砂糖を3回に分けて加え、泡立てる。角が立ったら準備した卵黄とココアパウダーを加えて低速で混ぜ合わせる。
低速で混ぜることでキメが細かくなります。
2、薄力粉を振るい入れて、切り混ぜる。均一になったら、サラダ油と牛乳を加えて、切り混ぜる。
3、型に流し入れて表面を平らにして、オーブンで10分焼く。焼けたら、ラップをして粗熱が取れたらクッキングシートをはがして、新しいクッキングシートを敷きなおす。
4、＜ガナッシュクリーム＞を作る。板チョコレートは60℃の湯せんで溶かし、粗熱を取る。生クリームを4、5回に分けて加え、8分立てにする。
熱く感じますが、一瞬指をつけられるくらいの温度が60℃です。
5、(3)の一辺を斜めに切り落として＜ラムシロップ＞の材料をぬる。＜ガナッシュクリーム＞の半量をぬり広げる。
6、切り落とした辺が終わりになるように巻く。クッキングシートで包み、冷凍庫で10〜30分冷やしかためる。
7、両端を切り落として、斜めにカットして端にのせる。全体に残りのガナッシュクリームをぬる。フォークで模様をつける。クリスマス用の飾りをのせる。
ガナッシュクリームがかたくなった場合は温めたスプーンでぬり広げましょう。
【このレシピのポイント・コツ】
ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。
＜シロップ＞は砂糖と水を1:2の割合で合わせて、沸騰させて冷ましたものです。
(E・レシピ編集部)
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
