スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「クリスマスケーキ、食べるならどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「クリスマスケーキ、食べるならどれ？」

・「クリスマスケーキ、食べるならどれ？」の結果は…


・1位 … ショートケーキ 54%
・2位 ブッシュドノエル 17%
・3位 チョコレートケーキ 17%
・4位 チーズケーキ 10%

※小数点以下四捨五入

37,355票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

ブッシュドノエル


【材料】（1本分(23×23cmの型1枚分)）

卵白 3個分
砂糖 40g
卵黄 3個分
ココアパウダー 5g
薄力粉 35g
サラダ油 小さじ 2
牛乳 小さじ 2
<ラムシロップ>
  シロップ 小さじ 2
  ラム酒 小さじ 1
<ガナッシュクリーム>
  生クリーム 100ml
  板チョコレート(ブラック) 80g
クリスマス用の飾り 適量

【下準備】

1、生クリーム以外は常温に戻し、生クリームは使う10分前に冷蔵庫から出す。

2、型にクッキングシートを敷き、オーブンは190℃に予熱する。

3、卵黄にココアパウダーを振るい入れて混ぜ合わせておく。



【作り方】

1、卵白を軽く泡立てて、砂糖を3回に分けて加え、泡立てる。角が立ったら準備した卵黄とココアパウダーを加えて低速で混ぜ合わせる。

低速で混ぜることでキメが細かくなります。



2、薄力粉を振るい入れて、切り混ぜる。均一になったら、サラダ油と牛乳を加えて、切り混ぜる。



3、型に流し入れて表面を平らにして、オーブンで10分焼く。焼けたら、ラップをして粗熱が取れたらクッキングシートをはがして、新しいクッキングシートを敷きなおす。



4、＜ガナッシュクリーム＞を作る。板チョコレートは60℃の湯せんで溶かし、粗熱を取る。生クリームを4、5回に分けて加え、8分立てにする。

熱く感じますが、一瞬指をつけられるくらいの温度が60℃です。



5、(3)の一辺を斜めに切り落として＜ラムシロップ＞の材料をぬる。＜ガナッシュクリーム＞の半量をぬり広げる。



6、切り落とした辺が終わりになるように巻く。クッキングシートで包み、冷凍庫で10〜30分冷やしかためる。



7、両端を切り落として、斜めにカットして端にのせる。全体に残りのガナッシュクリームをぬる。フォークで模様をつける。クリスマス用の飾りをのせる。

ガナッシュクリームがかたくなった場合は温めたスプーンでぬり広げましょう。



【このレシピのポイント・コツ】

ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。

＜シロップ＞は砂糖と水を1:2の割合で合わせて、沸騰させて冷ましたものです。

(E・レシピ編集部)