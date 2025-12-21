「サプライズだ！」「信じられない」“J未経験”の19歳日本人が驚きのドイツ名門移籍で中国衝撃！「嫉妬深い」「Jリーグでプレーしたこともないのに…」
堂安律が所属するフランクフルトは12月18日、スウェーデン１部のユールゴーデンからDF小杉啓太の獲得を発表した。
日本の19歳がドイツの名門へ電撃移籍を果たしたという事実に、中国では驚きの声が上がっている。
『網易体育』など、同国の複数メディアがこのニュースを報道すると、次のような声が寄せられた。
「信じられない」
「嫉妬深い」
「日本はまさに不足していたものを手に入れたようだ。常に不足していた伝統的な左サイドバックのポジションにも、小杉のような才能が台頭してきた」
「彼の才能は長友に劣らない」
「深夜のサプライズだ！彼以外にも、日本の若手DF陣は皆、驚くほど若く、実力も抜群だ」
「Jリーグでプレーしたこともないのに」
「顔を見れば、彼がタフガイ、スーパースターだということが分かる」
湘南ベルマーレのユース出身で、Jリーグでプレーすることなくスウェーデンへ渡った若武者のステップアップに、驚きの禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本人コンビのフランクフルトユニ着用姿
日本の19歳がドイツの名門へ電撃移籍を果たしたという事実に、中国では驚きの声が上がっている。
『網易体育』など、同国の複数メディアがこのニュースを報道すると、次のような声が寄せられた。
「信じられない」
「嫉妬深い」
「日本はまさに不足していたものを手に入れたようだ。常に不足していた伝統的な左サイドバックのポジションにも、小杉のような才能が台頭してきた」
「彼の才能は長友に劣らない」
「深夜のサプライズだ！彼以外にも、日本の若手DF陣は皆、驚くほど若く、実力も抜群だ」
「Jリーグでプレーしたこともないのに」
「顔を見れば、彼がタフガイ、スーパースターだということが分かる」
湘南ベルマーレのユース出身で、Jリーグでプレーすることなくスウェーデンへ渡った若武者のステップアップに、驚きの禁じ得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本人コンビのフランクフルトユニ着用姿