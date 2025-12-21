女優の葵わかな（27）が20日、大阪市内で出演舞台「2時22分 ゴーストストーリー」（3月12〜16日、大阪・SkyシアターMBSなど）の取材会を行った。

引っ越したばかりの家で、毎晩2時22分に不可解な現象に悩まされるジェニー（葵）と、それを信じない夫サム（加藤シゲアキ）、その知人夫妻（南沢奈央、松尾諭）が織りなす伏線だらけのホラーサスペンス。英・ロンドンで21年に初演、大ヒットしたものを日本オリジナル演出で上演する。

霊体験は「まったくない」という葵は「だからこそ、不可解な怖い出来事をどんな表情で話すのか、舞台ではその技術も問われると思っています」と気を引き締めた。タイトルの「2時22分」にかけ、この日は朝目覚めると「4時44分だった」と告白。「ぞろ目はうれしいし4は“幸せ、幸せ、幸せ”と思えました」とにっこり笑った。

夫役となる加藤とは初共演で「文化的で多面性を持っている印象なので、今回ご一緒している間に、頭の中がどうなっているのか解剖したい」と笑わせた。

残り少ない今年を振り返り「新しい分野にも挑戦できたし、コロナ禍以来、お仕事で海外にも行けて充実したアクティブな1年だった」と振り返り、漢字一文字で表現すると「飛」と即答。来年は「私、お酒も好きなのでソムリエみたいな勉強とか、茶道も料理も習いたい。考えるだけで終わらないようにしないと」と新年へさらなる飛躍を誓った。