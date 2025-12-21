2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、帝京大学は19年連続27回目の出場となります。

1998年の第74回大会に初出場した帝京大は、これまで3度の総合4位が過去最高順位。前回第101回大会では、10位で2年連続のシード権を獲得しました。

「うちはエースはいない。みんながエース」指揮官の思い

前回の箱根駅伝は、10区のゴール直前まで4校が3つのシード権を争う激闘。帝京大学はシード権ギリギリの総合10位をつかみました。

中野孝行監督は、「日本一諦めの悪いんじゃなく、世界一諦めが悪いチームにしたいなと思っています。諦めるのは一瞬。諦めないで続けていれば、必ず何かが見えてくる」と言います。

最後まで諦めずにつかんだ2年連続のシード権。就任21年目の中野監督が今シーズンこだわったのは「箱根駅伝の大切なことは積み重ねること。唯一練習でできないことは勝ち負けなんですよね。勝つということ、成績を上げることにこだわりました」と話します。

勝つことにこだわった今シーズン様々なレースで力を示したのが3年生の楠岡由浩選手です。「前期はトラックレースを主に出たんですけれど、組で1着をとるレースが多かったし、自己ベストは10000mも5000ｍ、両方更新できた」と充実した表情。11月の全日本大学駅伝では2区で区間タイ記録を出しました。

5月の関東インカレでは、ハーフマラソンで3年生の浅川侑大選手と谷口颯太選手が入賞。様々な大会で選手たちが結果を出しました。

今季多くの選手が好成績をおさめた背景には、中野監督のある思いがあります。

それは「うちはエースはいない。みんながエースなんです」と説明。

中野監督にとって、選手だけじゃなくマネジャー。サポートしてくれる人も含めたチーム。だからこそ、「エースに頼るようなチームにはしたくない。みんなが頑張る。一区間一区間、どこが重要視というのはなくて、積み重ねるという面では、駅伝というのはエースという言葉を私は使わない」と語りました。

"5強崩し"、そして過去最高順位へ

みんながエース。その言葉を体現したのが、9月の「The Road of WASEDA」でのレースです。5000m第4組に12人が出場した帝京大学は、設定タイム通りにレースを展開。トップの楠岡選手から9位まで上位独占する好走を見せます。

各選手が実力を上げたことを示しますが、中野監督は駅伝シーズンに向けて気を引き締めます。「次の目標をしっかりとぶらさないように。限られたチャンスで必ずつかまないといけない。何回も次があるとか今回はいいやと思っていたら永久にチャンスはつかめない。目標にたどり着くためのスタンプラリーを全部制覇しないとだめ」と選手の言葉をかけました。

チーム目標は“5強崩し”。楠岡選手は「総合5位以内、もっと言えば過去最高順位も超えられるチームになってきていると思う。個人では区間賞、チームとしては“5強崩し”を目標」と話します。

中野監督は「箱根駅伝って人を変えることができる。影響力とか人間を育てるという面では、すばらしいものだと再認識している。順位は走った結果でしかない。ただ、そこまでに行く準備をしっかりとしてくれたら、結果は自ずと出てくる」と選手に期待の言葉。

監督の駅伝イズムを宿した選手たちが、箱根路に帝京旋風を巻き起こします。