『MMA2025』G-DRAGON、大賞3冠の”快挙” 来年20周年BOGBAMG活動にも言及
BIGBANG（ビッグバン）のG-DRAGONが20日、韓国・高尺スカイドームで開催された韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』に出演。4つある大賞の内、3つを独占した。
【ライブ写真】巨大なクラウンが様になる！BIGBANGを背負って立つG-DRAGON
G-DRAGONは「Artist of the Year」、「Ubermensch」で「Album of the Year」、「HOME SWEET HOME（feat. TAEYANG, DAESUNG）」で「Song of the Year」を受賞し、大賞3冠。そのほかにも、受賞を重ねた。
「Best Male Solo」受賞時には「男性ソロ歌手賞を受賞するのは、今回が初めてです」とし、「来年は、グループとしての賞を取れたらいいなと思っています」と来年20周年を迎えるグループの活動への期待を高めた。
また、ステージも伝説級だった。最後には、名曲「ピタカゲ」を、他アーティスト陣が控えるエリアで披露。BOYNEXTDOORにマイクを預け、ALLDAY PROJECTに囲まれて盛り上がり、ZICOとセッションする豪華な演出となった。
G-DRAGONは長きにわたりK-POP業界を牽引し、音楽とファッションにおけるトレンドセッターとして注目を浴びてきた。7年間のソロ活動休止後、2024年にシングル「POWER」をリリースして復活を果たし、2025年2月25日には11年以上ぶりとなる待望の3rdアルバム『Ubermensch』を発表した。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信した。
【ライブ写真】巨大なクラウンが様になる！BIGBANGを背負って立つG-DRAGON
G-DRAGONは「Artist of the Year」、「Ubermensch」で「Album of the Year」、「HOME SWEET HOME（feat. TAEYANG, DAESUNG）」で「Song of the Year」を受賞し、大賞3冠。そのほかにも、受賞を重ねた。
また、ステージも伝説級だった。最後には、名曲「ピタカゲ」を、他アーティスト陣が控えるエリアで披露。BOYNEXTDOORにマイクを預け、ALLDAY PROJECTに囲まれて盛り上がり、ZICOとセッションする豪華な演出となった。
G-DRAGONは長きにわたりK-POP業界を牽引し、音楽とファッションにおけるトレンドセッターとして注目を浴びてきた。7年間のソロ活動休止後、2024年にシングル「POWER」をリリースして復活を果たし、2025年2月25日には11年以上ぶりとなる待望の3rdアルバム『Ubermensch』を発表した。
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。今回が、17回目となる。日本では、動画配信サービス「U-NEXT」が、ライブ配信した。