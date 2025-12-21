大みそか『飯尾和樹のずん喫茶』SP、のんがスペシャルゲストで出演【コメントあり】
BSテレ東は31日、『飯尾和樹のずん喫茶〜大みそかSP〜』（後9：55〜11：25）を放送。スペシャルゲストとして、俳優・アーティストののんが出演する。
【番組カット】喫茶店に話に花を咲かせるのん＆飯尾和樹
毎週日曜午後5時45分から放送中の『飯尾和樹のずん喫茶』。「喫茶店が大好きっ！」ずん・飯尾和樹が、日本各地の気になるレトロな「ずん喫茶」へ。入店から退店まで、全てを飯尾さん目線で楽しむ喫茶店めぐり旅。大みそかの風物詩を目指して4年連続となる『飯尾和樹のずん喫茶〜大みそかSP〜』の放送が決定した
飯尾が大みそかに向かった場所は、番組初進出の宮城県・仙台。杜の都と呼ばれる仙台には、昔から愛されるレトロな喫茶店がいっぱい。どんな喫茶店と出会えるのか。年に一度の大みそかスペシャルならではの“スペシャルゲスト”には、「飯尾さんと“喫茶店”に行ってみたい！」と、のんが初登場する。俳優やアーティストといったさまざまな顔を持つのんが喫茶店での過ごし方や思い出を語る。
【コメント】
飯尾：初めての“ずん喫茶”、どうでしたか？
のん：すごく楽しかったです！特別感もあって、ムードの違う2つの喫茶店にも行けて、おいしいお料理も食べられて…あと、飯尾さんが裸眼解除したところも見られたし(笑)。
飯尾：わ！うれしい！こっちも「のんさんとどんな感じになるんだろう？」って思ってたんだけど楽しかった！あと「ブレない人なんだなぁ！」って感動した！絶対にひと言目に言ったメニューを頼むから(笑)。
のん：あ！確かにそうでしたね！
飯尾：あとは、このメガネのオジサンを“裸の王様”にしないでくれる素晴らしさ。分かりづらいボケに「ピンときませんでした！」ってちゃんと言ってくれるという…。
のん：すいません、正直者で(笑)。
飯尾：いやぁ、ホント正直者！最高だったんで、また“お茶”が飲みたくなったらすぐにスタッフに電話してください。「来月、お茶飲みたいです」って(笑)。
のん：えっ！本当ですか！じゃあ本当に電話しちゃいますよ(笑)。
■プロデューサー 鈴木拓也（テレビ東京）
2025年は“初のゴールデンSP”で明石家さんまさんと一緒に喫茶店へ行ったりと、番組にとって本当に思い出深い1年になりました。そして、大みそかSPには “のんさん”がゲストで来てくださって…ずん喫茶にとってステキな1年の締めくくりになりました。ぜひぜひ、皆さまも…喫茶店でくつろぐ飯尾さん＆のんさんのお2人と一緒にホッコリ温かく、2025年の“ずん喫茶納め”をしていただけるとうれしいです。
