俳優中村雅俊（74）が20日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ 2時間スペシャル」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。家族とのクリスマスについて語った。

中村は1977年に女優五十嵐淳子（73）と結婚し、1男3女が誕生。五十嵐とはおしどり夫婦として知られている。

もうすぐクリスマスとあって、メッセンジャー黒田有（55）が「ご家族、多いですけども、クリスマスパーティーをやられたりとかは？」と質問。

中村は「振り返ると、あんまり記憶ないんです。子ども4人いるんですけど、いつも（クリスマスの時期は）仕事なんですよ。みんなで集まってワイワイっていうのは、クリスマスのシーズンじゃなくて、空いた時に会おうみたいな…」と明かした。

子どもたちが幼い頃に、プレゼントを渡したことがあるかを聞かれると、「あまりないんです」と話し、「妻にもプレゼントするってあんまりなくて…。最低限のはあるんですけど…」と、家族にあまりプレゼントを贈らないことも打ち明けた。

黒田は「そうなんですか？ めちゃくちゃ（家族を）溺愛されているイメージあるんで、そういうことをちゃんとされているんかなって…」と驚き、「もらうこともない？」と再び質問。

中村が「逆にもらうんですよ」と、自分はしっかりプレゼントを受け取ることを明かすと、黒田は「最低やな！」とツッコんで笑いを誘っていた。