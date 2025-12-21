King ＆ Prince、“雨の歌舞伎町”で堂々レカペ ファンへ寒さ気遣う優しさも
King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）が20日、東京・新宿区歌舞伎町のシネシティ広場で開催された「King & Prince 7th Album『STARRING』リリース記念プレミアイベント『STARRING』プレミアナイト」に登壇。“雨の歌舞伎町”で堂々とレッドカーペットを歩く姿に、集まったファンが歓喜した。
【別カット】囲み取材に参加したKing & Prince
このイベントは、24日に発売となるニューアルバム『STARRING』を記念して行われたもの。同作のコンセプトである“映画”にちなみ、架空の映画館で上映される【映画】に見立てた楽曲11作品分の特報と、ここでしか見られない特報メイキング映像を交えた約34分のスペシャル映像の上映会とレッドカーペットイベントに参加できるスペシャルな企画で、会場にはアルバムを予約し、イベントに応募した人のなかから抽選で選ばれた約720人が参加した。
小雨が降る中、歌舞伎町のど真ん中の広場に敷かれたレッドカーペットに、2人が登場すると、集まったファンからは黄色い歓声が。まるで登場を待っていたかのように雨が小降りになると、2人はファンの声援に応えながらレッドカーペットの先にある台に登壇。
永瀬は「まさか1週間で2回、レッドカーペットを歩けることになるとは（笑）」と、18日に行われた映画・スペシャルドラマ『ラストマン』ワールドプレミアについて話し、「その時は、福山（雅治）さんとか大泉（洋）さんとか。そして今回は海人と。ほんとに大事な人たちとレッドカーペットと歩けることがすごくうれしいです」とあいさつ。
高橋も「僕も今年1度レッドカーペット歩かせていただいたんですけど、やっぱティアラ（＝ファンの総称）のみんなに囲まれると全然違うなというか。なかなか会えない子もいると思うんですけど、みんなの笑顔見るとすごく安心するなと思って。そんな幸せなレッドカーペットでした」と話し、ファンを喜ばせた。
その後も、12月中旬の屋外で小雨というコンディションで、寒くないかファンを気遣う一方で、2人はコートを着ずにジャケット姿であることを自虐。高橋が「この寒さと雨は想定してなかった」と言えば、永瀬は「ももひき履いてくればよかった（笑）」と思わず本音。それにはさすがに高橋も「やめなさい。あんま合わないから。ももひきってワードが（笑）」とツッコみ、会場は笑いに包まれた。
その後、ニューアルバムについて、さらに1月からスタートするライブについてトークを展開。報道陣の撮影タイムや、最後に設けられたTikTokの撮影時間では、会場にかかったニューアルバムの楽曲に合わせて、高橋が踊り出し、それを見たファンが歓喜していた。
