2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月21日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

「プライバシー保護の観点からお答えできません」

6月20日、日本テレビはタレントの国分太一に、複数のコンプライアンス上の問題があったとして出演番組の降板を決定したと発表。急遽、日本テレビ・福田博之社長が記者会見に応じた。だが、記者から国分が起こした問題の内容について質問されると、冒頭のように答え、終始口をつぐんだ。

国分は『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）などレギュラー番組6本を抱える人気者だった。いったい、現場では何が起きていたのかーー。

「いい人路線で売って行こうとしたのは、旧ジャニーズ事務所のイメージ操作。裏の顔はまるで別人ですよ。プロデューサーとか局のお偉いさんとか、決定権がある人には『今日もお若いですね』とか、あからさまなヨイショを言う。

一方で、ADとか下の者には態度が一変するんです。たとえば、DASH村のロケでは、『俺、手汚れんの嫌なんだよね。ウェットテッシュじゃなくてちゃんとしたおしぼり持ってこいよ』などの要求は日常茶飯事。畑がある場所は、コンビニだって車で30分もかかるようなところですが、もしおしぼりが売ってなかったら『ちゃんと考えて用意しとけよ！』と怒鳴るんです」（テレビ局関係者）

あるキー局の番組プロデューサーも、国分の現場でのスタッフに対する態度に問題があったと明かした。

「ある情報番組で『カンペが遅い』『原稿の字が読めない』と、スタッフが日常的に怒鳴られていたんです。調べたら国分さんが重度の老眼だったんです。それで国分さんに話をしてVTRのインサート時はスタジオで眼鏡をかけるようにしてもらったんですが、スタッフが切り出したときに『え、それって俺が悪いってこと？』と逆ギレされて。もう国分さんのことをかばえなくなりました」

さらに、取材を進めると「国分さんのパワハラ行為は日常でした。『なんでこんなことが出来ないんだ』と怒号を上げて、番組スタッフを叱責していましたよ」（バラエティ番組AD）、「もう1年以上前ですが、あるトーク番組の収録中、番組進行が台本どおり、時間どおりにおこなわれないとスタッフに対して『俺の前に現われるな』など激高して叱責していました」（制作会社関係者）など、国分のスタッフへの“パワハラ行為”を訴える声が次々と出てきた。

こうした行為だけでも問題だが、国分の「コンプライアンス違反」はほかにもあるという。21日には「スポニチ」が、国分が出演する番組の女性スタッフに「恥ずかしいと感じるような写真をおねだりしていた」と報じたが……。

「セクハラ行為についてもよく聞きましたね……。気に入った女性スタッフを食事に誘ったり、ボディタッチをおこなったりしていたそうです。

国分さんが実際のところどういった事案に関わったのかはわかりませんが、巷で飛び交っている『セクハラ説』『パワハラ説』を聞くに、“さもありなん”というのが実際の印象です」（別のテレビ局関係者）

さらに、数カ月前まで国分の番組を担当していたスタッフは「国分さんは女性スタッフに対して馴れ馴れしすぎるんですよ。女性スタッフに必要以上にプライベートな話を聞いたりする事はよくありました。実際に国分さんに馴れ馴れしくされて悩んでいた女性スタッフがいて相談されました」と話した。

国分は、今回の事態を受けて「長年の活動において自分自身が置かれている立場への自覚不足、考えの甘さや慢心、行動の至らなさが全ての原因です。期限を決めずに全ての活動を休止し、自分を見つめ直させていただきます」と謝罪コメントを発表した。

化けの皮が剥がれた今戻る場所はーー。