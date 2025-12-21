「僕自身、自己PRがあんまり得意じゃないからなぁ。お客は2軒あわせて、年間10組くらいだよ」

そう頭をかくのは、俳優の田中要次（62）。長野県木曽町にある実家の蔵と母屋を改装し、ゲストハウスにしたのだ。

「蔵は『板倉』という木曽の伝統工法で造られた木造なんだけど、2015年の記録的な大雪で北側の屋根が潰れ、雨が入り込んで倒壊寸前だった。

でも、屋根を支える棟木の見事な太さに感激し、なんとかリフォームしようと業者に見積もってもらったら、修繕には最低でも100万円はかかると言われてね。そこで次の年、『大改造!!劇的ビフォーアフター』（朝日放送）に応募してみたんだ」

1878（明治11）年に建てられた蔵は、天井までわずか180cm。人が住むようにはできていない狭小物件だが、「家族で帰省した際はみんなで泊まれて、ふだんは観光に来た人たちに使ってもらえる施設にしたい」と田中は考えた。しかし、予算は400万円。

「ご近所総出で蔵の中の物をまず全部出してね。僕も床張り作業などを手伝った。トイレも設置して、ガス水道、電気も引っ張った。番組の放映は2016年6月で、翌月には “kura³ 夢倉座” と名づけてオープンさせた」

宿の名前は「ゆめくらざ」と読む。「夢」「座」も「くら」という訓読みがあるため、「Kura³」と冠したのだ。

一方、母屋はさらに古く1868（明治元）年の建築。長く空き家だったが、町から1000万円の補助を受け改装し、2008年より「田舎暮らし体験住宅」として移住希望者に貸していた。

「それが2019年には返還され、さらに屋根や屋内の修繕をし、夢倉座同様に民泊宿として再活用することにしたんだけど、自費も600万円は注ぎ込んでるね。来るたびにちょこちょこDIY的に手を入れてさ。それがもう趣味と化しちゃってるわけ（笑）」

全国的にお洒落な古民家リノベが流行るなかで、独自性を出すとしたら、「自身の歴史しかない」と思いついた田中。この「魯芭伍屋6858」の館内には出演作のポスターや台本、少年期に作ったプラモなどが所狭しと飾られている。

「ろばごや」の名は住所の番地6858から発想し、魯山人の「魯」、芭蕉の「芭」、集う仲間の家となるよう「伍屋」の文字を当てたそうだ。

さながら「田中要次記念館」。BoBA（田中の愛称）ファンなら、ぜひとも訪ねたい聖地である。

【魯芭伍屋6858／kura³ 夢倉座】

長野県木曽郡木曽町新開6858／6870 ※寒冷期は休業

取材／文・鈴木隆祐