2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月22日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

6月20日、突如発表された、国分太一の無期限活動休止。日本テレビは、複数のコンプライアンス上の問題により、出演番組『ザ！鉄腕！DASH！！』の降板を決定したと発表しているが、具体的な内容はいまだ明かされていない。

「発表とともに日テレ側が記者会見を開きましたが、プライバシー保護の観点から、詳細な経緯は語られませんでした。しかし、次第に全容が報じられつつあり、『スポニチ』や『WEB女性自身』では、国分さんが出演する番組の女性スタッフに対し、セクハラとなるような写真を要求したり、卑猥な動画LINEで送っていたと伝えられました。

あわせて、番組スタッフにパワハラまがいの言動を常習的におこなっていたという “裏の顔” も報じられ、衝撃が広がっています」（芸能記者）

騒動のさなか、懐かしい人物が口を開いた。21日、元TOKIOの長瀬智也が、自身のInstagramのストーリーズを更新。モノクロの近影とともに、「ヤラセだらけの世界に疲れたらレースをおすすめします。そのかわりヤラセだらけの世界に戻れなくなります。ご注意ください。ナガセ」とメッセージをつづっていた。

長瀬は、2021年にTOKIOを脱退し、現在はバイクレースやバンド活動をおこなっている。国分が活動休止を発表したタイミングでの意味ありげな発言に、Xでは多くの反響が寄せられた。なかでも、TOKIOが長年続けてきた番組『ザ！鉄腕！DASH！！』をめぐり、過去にもちあがっていた数々の “疑惑” を思い起こす声も相次いでいる。

《多分にいろんな意味を含んでることは想像に難くないが、これにはDASHがこれまでやってきたことも含まれてるんだろうね》

《鉄腕DASHは本当に酷すぎて見なくなった》

《鉄腕DASHのヤラセは承知で観てる 住んでる所から遠く離れた畑の管理なんて人気タレントだけでできるわけないし でも福島を応援し続けてくれる番組と思うから感謝はしてる》

1995年に放送が開始され、じつに30年間も人気バラエティ番組として君臨してきた同番組。アイドルであるはずのTOKIOメンバーたちが、農業やサバイバルに泥臭く取り組む姿が話題を集めてきた。だが、長い歴史のなかでは、視聴者から不穏な “疑惑” を指摘されることも少なくなかった。

「2023年の放送では、『DASH島』企画のなかで、国分さんたちが67cmという大きなヒラメを釣りあげました。しかし、あまりに簡単に釣れたうえ、魚を見た視聴者から『天然ものではなく、養殖ではないか』といった指摘が殺到したんです。

魚関連の炎上は多く、絶滅危惧種のスナヤツメを、元メンバーの山口達也さんが多摩川で2度も発見し、演出を疑われたこともありました。毎年1月に放送される『ウルトラマンDASH』の駅伝企画でも、列車側が時間調整しているのではないか、といった疑いが毎年のように噴出しています。

どれも疑惑の範疇です。とはいえ、国分さんのトラブル直後の発言とあって、今回の “ヤラセ” 発言には、なにかしら意図を感じずにはいられません」（芸能記者）

古巣番組への嫌味か、爽やかキャラを作り続けてきた国分への釘刺しなのか……。