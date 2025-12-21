＼４年連続で大みそかＳＰ放送決定／スペシャルゲストには…のんさん「裸眼解除が見られた！」と東京の老舗で笑顔いっぱい！杜の都・宮城県の仙台へも初進出！2025年最高の“ずん喫茶納め”になること間違いなし！

ＢＳテレ東で毎週日曜夕方５時４５分から放送中の人気番組「飯尾和樹のずん喫茶」。「喫茶店が大好きっ！」ずん・飯尾和樹が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』へ。そのお店の歴史や雰囲気を堪能しつつ、やさしいマスターさんやママさん、そして常連さんと楽しくおしゃべり。ゆっくりと美味しいコーヒーをいただき、オススメのメニューを食べて…ただただ楽しく過ごす。入店から退店まで、全てを飯尾さん目線で楽しむ喫茶店めぐり旅ですが…大みそかの風物詩を目指して、4年連続！『飯尾和樹のずん喫茶～大みそかＳＰ～』が放送決定！





飯尾さんも「毎年やらせていただいて…恐縮ですが！１年最後の締めくくりの“大みそか”にも、ステキな喫茶店でただ楽しくコーヒーをいただくだけ！」と今年もニッコリ笑顔！そんな飯尾さんが大みそかに向かった場所は…番組初進出の『宮城県・仙台』！杜の都と呼ばれる仙台には、昔から愛されるレトロな喫茶店がいっぱいです！さぁ、今回はどんな喫茶店と飯尾さんは出会えるのでしょうか？そして！年に一度の大みそかスペシャルならではの“スペシャルゲスト”も登場！これまで…明石家さんまさん・佐藤栞里さん・オードリー春日さんなどのステキなゲストと一緒に喫茶店で楽しんできましたが、「飯尾さんと“喫茶店”に行ってみたい！」と、のんさんが初登場！笑顔いっぱいで飯尾さんと一緒に東京のステキな老舗喫茶店めぐりへ！俳優やアーティストといった様々な顔を持つのんさんの喫茶店での過ごし方＆思い出は？そして、飯尾さんはのんさんの意外な一面を発見！？さぁ、二人で大好きな喫茶店メニューを食べて2025年の“ずん喫茶”納めです！

飯尾：初めての“ずん喫茶”、どうでしたか？

のん：すごく楽しかったです！特別感もあって、ムードの違う二つの喫茶店にも行けて、美味しいお料理も食べられて…あと、飯尾さんが裸眼解除したところも見られたし(笑)。

飯尾：わ！嬉しい！こっちも「のんさんとどんな感じになるんだろう？」って思ってたんだけど楽しかった！あと「ブレない人なんだなぁ！」って感動した！絶対にひと言目に言ったメニューを頼むから(笑)。

のん：あ！確かにそうでしたね！

飯尾：あとは、このメガネのオジサンを“裸の王様”にしないでくれる素晴らしさ。分かりづらいボケに「ピンときませんでした！」ってちゃんと言ってくれるという…。

のん：すいません、正直者で(笑)。

飯尾：いやぁ、ホント正直者！最高だったんで、また“お茶”が飲みたくなったらすぐにスタッフに電話してください。「来月、お茶飲みたいです」って(笑)。

のん：えっ！本当ですか！じゃあ本当に電話しちゃいますよ(笑)。

☕プロデューサー 鈴木拓也（テレビ東京）コメント

2025年は“初のゴールデンSP”で明石家さんまさんと一緒に喫茶店へ行ったりと、番組にとって本当に思い出深い１年になりました。そして、大みそかSPには “のんさん”がゲストで来てくださって…ずん喫茶にとってステキな1年の締めくくりになりました。ぜひぜひ、皆さまも…喫茶店でくつろぐ飯尾さん＆のんさんのお二人と一緒にホッコリ温かく、2025年の“ずん喫茶納め”をしていただけると嬉しいです。

≪放送内容≫

2025年も、いよいよ大晦日！そんな特別な日に飯尾さんがやってきたのは…番組“初進出”となる『宮城県・仙台』。さっそく、仙台の人気観光スポット・青葉城の伊達政宗像の前から元気いっぱいで番組をスタートした飯尾さん。

杜の都・仙台で、地元の皆さんに愛され続ける歴史ある喫茶店をめぐって大満足！また、あるお店ではとっても嬉しい再会も！

…さらには！今回はスペシャルゲストも登場！

俳優・アーティストの“のんさん”がにっこり笑顔で来てくれて、東京で飯尾さんと一緒に老舗喫茶めぐり。

のんさんの意外な一面に驚きつつ、2人で美味しいお料理を食べまくりで幸せいっぱい！飯尾さんも最高の“喫茶店納め”です！

≪番組概要≫

【タイトル】 「飯尾和樹のずん喫茶～大みそかSP～」

【放送日時】 2025年12月31 日（水）21：55～23：25

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

テレ東 HP:https://video.tv-tokyo.co.jp

TVer: https://tver.jp/series/srwjy0elz6

Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 飯尾和樹（ずん）

【スペシャルゲスト】 のん

公式HP: https://www.bs-tvtokyo.co.jp/zunKissa/

公式X: https://x.com/BS7ch_ZunKissa

