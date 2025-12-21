もっと早くすれば良かったーー！【40・50代】楽なのにシャレる♡「脱白髪染めヘア」

白髪を隠すだけのカラーから一歩抜け出して、自然な明るさや抜け感を味方にできるのが「脱白髪染めカラー」。人気美容師さんたちが提案するのは、白髪を暗く染めてカバーするのではなく、あえてデザインとして取り入れる発想です。今回は、大人のおしゃれ見せを無理なく叶えてくれそうな、脱白髪染めヘアをご紹介します。

襟足長めのショートウルフ × ミルクティカラー

襟足長めのショートウルフに、脱白髪染めでつくるミルクティカラーを似合わせたスタイルです。白髪をいかしたまま全体をトーンアップすることで、自然な抜け感が出て柔らかい印象に。トップは内へワンカール、ベースは外へワンカールでひし形シルエットに整えられていて、立体感をプラス。白髪を活かした明るさが、軽やかさと華やかさを自然に引き寄せます。

プツっとボブレイヤー × 落ち着きグレージュ

プツっとカットのボブレイヤー。一見ワンレン風ですが、トップには繊細な毛束感があり、自然なくびれが生まれる構成です。ストレートタッチのシンプルなシルエットながら、筋感をうっすら足しているようで、動きのあるニュアンスがほんのり感じられます。全体は落ち着きのあるグレージュカラー。脱白髪染めならではの自然な明るさで、白髪もなじんで見える仕上がりです。

今っぽレイヤーボブ × なじませハイライト

今っぽシルエットのレイヤーボブは、トップにふんわり丸みを出し、ベースはタイトめに整えたメリハリが◎ 多毛の人でも扱いやすそうな、量感コントロールがきいたデザインです。カラーはブラウンベースに白髪となじむベージュ系ハイライトを重ねることで、自然な奥行きをプラス。脱白髪染めならではの、柔らかさが光るスタイルです。

丸みショートボブ × ミルクティベージュ

ミルクティベージュが主役の丸みショートボブ。白髪があるからこそ赤みを抑えた透明感が出やすく、明るめなのに品のある色味に仕上がるのが魅力です。ストレートタッチのサラッとした質感と、ころんとした丸みが調和して、洗練された大人の雰囲気に。白髪を活かしながら軽やかに見せたい人にぴったりのスタイルです。

