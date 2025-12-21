「4万円の損失」パチスロで2000枚取りきれず閉店したユーザーの嘆き　「AT機は20時以降打っちゃダメ」と言われるワケ

昨今、パチンコホールに設置されているパチスロ遊技機は射幸性とコイン単価の高いAT機が主流となっている。このAT機というのはツボにハマればモリモリ出るものの、なかなかそこに至るまでに時間も金もかかる。

ようやく出始めたと思ったら、もうあと数時間で閉店というケースも普通にあるので、誰が言い出したかは判然としないが、いつからか「AT機は20時過ぎたら打っちゃダメ」なんて言われるようになった。天井も深いからね。

もちろん、設定がある程度高くて初当たりも取れている状況ならもうちょっと打ってもいいけど、20時以降からATを触るという行為自体は、結構危険なんだよね。

そのまま取り返せないぐらい負けることもほとんどだし、仮に爆裂して上位ATに突入したらしたで、閉店時間になる頃にまだ全然続いているなんてこともあるし。

そうなったらどうなるか。これはもう強制終了だ。たとえまだまだ数千枚は出る見込みが立っていたとしても、営業時間の終了は遊技終了を意味するので、閉店で取り切れず終了となってしまう。なのでやっぱり、AT機は20時以降は触っちゃダメなのだ。（文：松本ミゾレ）

閉店取り切れずが一番悔しいよね

先日、おーぷん2ちゃんねるに「閉店のせいでスロットで2千枚くらい取りきれなかった」というスレッドが立っていた。スレ主は閉店間際にまだ2,000枚ほど獲得できる状況であったものの、店が閉まるので帰宅を余儀なくされたのだという。

等価換算で4万円ほどの損。もうあと1時間早く出ていれば、1時間に700回転ぐらいはプレイできるから、純増3枚ぐらいの機種としても恐らく2,100枚ぐらいは余裕。取り切れてすっきり帰宅できた可能性もある。さらに上乗せでもりもり増えたかもしれないけど、少なくとも4万円ぐらいはさらに勝ちが増えたに違いない。

でも、閉店時間には誰も逆らえないからね。そこは“こうなっちゃうリスク”を考慮せず、遅い時間になっても撤退しなかったこの人も悪い。

で、AT継続中の台というのは閉店後に設定変更なりラムクリなりされるので、基本的に翌日以降に持ち越しされることもない（電源を落としただけでは状態は変わらない）。

本当にごく稀に、敢えてそのままにしておいて翌日プレイした人へのサプライズを提供する店もあったが、今は多分もうそういうことをする余裕はないはずだ、どこの店も。

閉店取り切れずはヒキの無駄、引き際を見極めよう

ところでここまではパチスロに関しての閉店間際の話をしたが、これがパチンコの大当たり中であっても話は同じ。

基本的にはラッシュ中であっても閉店時間になったら遊技終了で、ささっと帰るしかない。なのでパチンコもまた、今は出玉の増える速度も早いからいつまでも現金を入れ続けているイカレた人も多いが、やっぱり万難を排するならば20時以降は打たないで帰るほうがいい。

パチンコの場合、今は一度の大当たり契機から3,000発、4,500発もらえる台も増えている。そんな期待値の塊のようなラッシュ中に帰宅するなんて、誰がどう考えても嫌でしょう？

しかしながら、これも地域によっては例外ってのもある。ご存じの方も多いかもしれないが、大阪方面ではパチンコに限り、ラッシュや確変中に閉店時間を迎えた際には、その大当たり状態を翌日まで持ち越しできるサービスが存在する。

細かいハウスルールはグループによるわけだが、関西在住の友人たちにLINEで色々聞いてみたところ、このサービスは会員カードを持っているお客限定で提供しているのだとか。大当たりの持ち越しには会員登録が必須で、なおかつ翌日の午前中までに再度ホールに来店しなければならないという制約はあるものの、朝から前日の夢の続きが楽しめるってのは嬉しいよね。

台の翌日持ち越しの受け付けは、閉店10分前ぐらいから対応してくれるそうなので、閉店ギリギリまで打って焦るより、一区切りついたら手続きして翌日持ち越しって手も使えるよね。いいなぁ〜。さすが大阪。人情の町やでぇ！

会員カードの提示の他にも、専用の用紙に打っている台の番号と会員カード番号も記入しておく必要のある店も。これなら他人に台を譲ることもできない、本人限定のサービスということになる。

しかしこういうサービスをする店であっても、パチスロの場合は別。パチンコと違って設定という概念があるため、大当たりを持ち越ししちゃうと、翌日も設定据え置きが確定する。

なまじ6なんて使ってたら2日続けて爆連しかねないので、対象外だとしても無理はない。また最近の遊技機はコンプ機能というものを搭載しており、パチスロの場合だと払い出しが19,000枚出たら遊技が強制終了してしまう。

仮に前日万枚出ていたら、翌日そのまま開放すると9,000枚に到達しただけでもう打てなくなる。これを防ぐためにも、大阪であろうとパチスロの遊技持ち越しはタブーなのだろう。

話が西に逸れてしまったが、とにかく20時過ぎて打っていいパチスロなんてのはジャグラーみたいな普通機か、なんか設定も入ってないBT機ぐらいにしたほうがいいってことだね。

じゃないといつかこのスレッドを立てた人みたく数万単位で損するよ！ 閉店1時間前ぐらいの、取り切れないかもしれないという微妙な時間帯って何故かヒキが爆発しがちで、本当にとんでもない上乗せしたりするから……。