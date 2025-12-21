「おまえらは俺の機嫌さえ取ってりゃいいんだ」壁を蹴り、部下の頭をげんこつで叩く上司の異常性

高圧的でパワハラをしてくる上司のもとで働いていれば、心身ともに疲弊してしまう。投稿を寄せた東京都の40代女性（医療・福祉・介護）は、かつてひどい歯科医院で働いていたときのことを振り返った。

「院長に『おまえらは俺の機嫌さえ取ってりゃいいんだ』と言われていました。不機嫌になると壁を蹴ったり、若い助手の頭をげんこつで叩いているのを見たことがあります」

立場を利用した暴力行為でありパワハラだ。指導の範疇を完全に超えている。（文：長田コウ）

「洗脳され辞められなかった人は精神的に追い詰められていきました」

院長の横暴は暴力だけにとどまらなかった。

「期限が悪いと残業代も出ないのに夜の10時半頃まで説教されることもありました。その子は何かをできなかったり失敗すると減給もされていました」

女性は「変だと思って退職」したようだが、中にはなかなか退職できず苦しむ人もいたという。

「ずるずると洗脳され辞められなかった人は精神的に追い詰められていきました。辞めたら他で働けなくさせてやると脅されていたため、辞めにくかったようです」

女性のように、違和感をもった時点で速やかにその場を離れることが自分の身を守る最善の手段と言えそうだ。

※キャリコネニュースでは「職場で言われた失礼なこと」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/HFY2D134