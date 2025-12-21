「社会人だから倍出せ」ソフトドリンク1杯の後輩にたかる先輩　ブチ切れた女性が放った“怒りの捨て台詞”

楽しいはずの忘年会が、一部の参加者のデリカシーのない言動で台無しになることもある。投稿を寄せた50代女性は、20年以上前に経験した、今思い出しても腹立たしい飲み会について振り返った。

社会人になったばかりの頃、女性は大学の研究室の忘年会に呼ばれた。二次会を仕切っていたのは、あまり話したことがないという博士課程の男性先輩。ところが、この先輩がとんでもない話題を振り始めた。（文：篠原みつき）

下ネタで盛り上がる先輩と学部生にドン引き

その先輩は「学部生の女の子らにあからさまに性的経験のみならず、セックスの内容まで聞きだし」始めたというのだ。

それだけでも十分不快だが、「女の子の二人がそれに乗り出して」かなり赤裸々でエグイ話も飛び出した。当事者たちは盛り上がっていたようだが、周囲は当然のようにドン引き。しかし、彼らはそんな空気にも気づかず、卑猥な話に興じていたという。

飲み代「社会人だから倍出せ」と言われ…

不愉快な思いをしたのは会話の内容だけではない。精算時、この先輩は社会人1年目の女性に対し、「私は社会人だから、皆の倍額だせと言い出した」のだ。

女性は車だったため「ソフトドリンク一杯しか飲んでいません」という状況。「博士課程となると講師のバイトと奨学金で、下手したらそいつの方が収入あるのに」と納得がいかない女性は、「ぼったくりでしかない」と当時の心境を吐露。あまりの理不尽さに怒りが頂点に達したようで、驚きの行動に出る。

「そこの飲み代全員分全部支払って、『猥談しかできない、年下にたかるような輩がいる飲み会に2度と呼ばないでくださいね』と笑顔で言いおいて帰りました」

後日、友人から謝罪メールが届いたというが、怒りは今も消えていないようだ。最後にこう書いている。

「今ではいい思い出……なんてことはなく、今でもその先輩が出席するなら、同窓会には行かないことにしています」

