第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で、６年連続３９回目の出場となる山梨学院大は、２０１６年以来１０年ぶりのシード権（１０位以内）獲得を目指す。３位で通過した１０月の箱根駅伝予選会では１４人のメンバーに選ばれなかった傳法谷元（でんぽうや・げん、３年）が滑り込みで本戦のメンバー入り。大崎悟史監督（４９）が「１年前には想像できなかった」と驚くチーム一の成長株が、古豪を復活へと導き、珍しい名前を全国にとどろかす。

今季急成長で、傳法谷は初めて箱根駅伝メンバー１６人入りを果たした。箱根予選会はメンバー漏れも、１１月の上尾シティハーフマラソンでチーム内の日本人では、４番目となる１時間３分８秒の好記録をマーク。自己最速を１分２９秒も縮め、夢の箱根路を視界に入れた。「アピールできたかなと思い、自信になりました」と手応えを語る。

陸上か、吹奏楽か。我孫子市立新木小４年の時、２つしかなかったクラブ活動で前者を選んだのが箱根駅伝への出発点だった。だが、中２、３と千葉県総体に出場も入賞はなし。西武台千葉高での唯一の入賞は高２新人戦５０００メートルの８位だった。「わずかでもチャンスがあるなら」と箱根出走への夢を抱き、山梨学院大へ進学した。

箱根メンバー候補の「強化組」に対し、傳法谷は２年までは「育成組」だった。闘志を燃やしても、日々の練習で痛めた尻と膝が「曲げる動作だけでも」痛かった。特効薬などない。日々、地道に努力を重ね、光が見えたのは１時間４分４９秒で走った今年２月の神奈川ハーフマラソンだった。夏合宿前に「強化組」へ初昇格した。１０月の箱根予選会は１４人のメンバーには入れなかったが「本戦にはまだチャンスがある」と上尾ハーフにかけた。

我孫子市の実家から近い東京ディズニーランドが大好きだった。「家族や友達と年に２回ぐらいは行っていました」。１０月にチームがサンリオとスポンサー契約。ユニホームの左胸にハローキティのロゴが入った。傳法谷は「キティちゃん愛」の醸成中で、サンリオピューロランド（多摩市）散策も「箱根が終わったら家族と」と計画中だ。熱望するのは注目度が高い１０区。インターネットサイトの「名前由来ネット」によると、全国に４０人しかいないという。父・淳さんの出身地である北海道に多いという珍しい名字を「知ってもらいたいです」。箱根路へキティととも初出走して、全国にその名を知らしめる。（甲斐 毅彦）

◆箱根駅伝を走った珍しい名字のランナー

▽国士舘大・鼡田（ねずみだ）章宏 １７年５区１３位、１８年５区１２位、５区２０位。全国に２０人。

▽拓大・白髪（しらが）大輝 １８年８区１８位、１９年８区１４位。全国に８６０人。

▽日体大・分須（わけす）尊紀 ２２年４区１６位、２３年４区１６位、２４年８区１９位、２５年８区９位。全国に３２０人。

▽山梨学院大・土器屋（どきや）快都 ２５年１０区１８位。全国に２１０人。

※名前由来ネット調べ

◆傳法谷 元（でんぽうや・げん）２００４年５月２１日、千葉・我孫子市出身。新木小４年で陸上を始める。湖北中を経て、西武台千葉高２年時の県新人戦の５０００メートルで８位入賞。自己ベストは５０００メートル１４分２９秒３８、ハーフマラソン１時間３分８秒。尊敬する選手は東洋大ОＢの「２代目・山の神」柏原竜二氏。油そばが好き。１７２センチ、５２キロ。家族は両親と姉。

◆山梨学院大 １９８５年、強化指定クラブとして本格始動。箱根駅伝は８７年に初出場。８９年に初めて留学生を起用。優勝３回（９２、９４、９５年）。出雲駅伝優勝６回、全日本大学駅伝は２位が１０度。練習拠点は甲府市。長距離部員数は５６人、学生スタッフは４人。タスキの色はＣ２Ｃブルー。主なＯＢに８７年大会１０区を走った漫画家の高橋しん氏、２００８年北京五輪男子マラソン代表の尾方剛氏（広島経大監督）ら。