◆第６２回全国大学ラグビーフットボール選手権大会▽準々決勝 京産大２６―２４東海大（２０日・ヤンマースタジアム長居）

４試合が行われ、京産大が最大１４点差をひっくり返して東海大を２６―２４で破り、５大会連続の準決勝進出を決めた。ＳＯ奈須貴大（４年）＝光泉カトリック＝のトライとＳＨ高木城治（３年）＝東福岡＝のゴールで、２試合続けてラストプレーで“逆転サヨナラ勝ち”した。１１戦全敗中の準決勝で明大と対戦する。天理大は早大に２１―２６で惜敗し、２大会連続の準々決勝敗退となった。

京産大が２試合連続で奇跡を起こした。１９―２４の後半４０分、左サイドに集まった東海大の守備をすり抜けるように、ＳＯ奈須が同点トライを決めた。「ＦＷが粘り強くプレーしてくれていたので、本当にうれしかった」。高木が丁寧に勝ち越しゴールを決めると、会場は大歓声に包まれた。３回戦の慶大戦に続く“逆転サヨナラ勝ち”で５大会連続の４強入りを決めた。

前半から東海大フランカーのヴィリアミ・マフィ（４年）＝東海大福岡＝に２トライを奪われるなど、前半１２分と同３５分に最大１４点差をつけられたが、逆転する瞬間まで冷静だった。「慶大戦を経験できたことで、焦りがなかった。こう着した場面でもボールを継続できたのが大きい」とフランカー・伊藤森心（もりし）主将（４年）＝松山聖陵＝。残り４０秒で試合をひっくり返した前回の経験が生きた。

伊藤の右手首には「ＹＤ ｔｏ ｔｈｅ 国立」と書かれたテーピングが巻かれていた。アキレスけんを負傷し、欠場が続くＳＯ吉本大悟副将（４年）＝東海大大阪仰星＝を国立に連れていくという思いを込めて、試合前に用意した。「大悟はチームに規律を浸透させてくれた一人。彼を国立に連れていくということが、きょうの大きなテーマだった」。試合後にテーピングを見せてもらった吉本は「そんな思いでいてくれる選手もいるんだなとうれしかった。できる限りのことをやって、国立に間に合わせたい」と、年明けの復帰を誓った。

準決勝では、２大会前に３０―５２で敗れた明大と対戦する。広瀬佳司監督（５２）は「ベスト４以上の成績を上げたことがないので、今季はなんとか突破したい」と１１度挑んで越えられなかった壁を、今年こそ破る意気込みだ。「日本一は大きな目標だが、まずは決勝進出を狙いたい」と伊藤。泥くさく、ひたむきなラグビーで、新たな歴史をつくる。

（藤田 芽生）

◆京産大の２３年度準決勝ＶＴＲ 前半２分にＳＯ吉本大悟が脳しんとうで交代するアクシデントに見舞われ、前半だけで明大に４トライを許した。後半も明大の現主将でＣＴＢ平翔太らバックスに３連続トライを献上した。突破役として期待された当時２年生のＮＯ８シオネ・ポルテレも封じられ、３０―５２で大敗した。