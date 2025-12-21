卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）が全国各地を訪ねて卓球やスポーツの魅力を伝える「４７都道府県サンクスツアー」第４７弾が２０日、鳥取・米子産業体育館で行われた。サンクスツアーは２０２２年４月１６日に福島県でスタートし、約３年８か月をかけて４７都道府県を回ってきた。現役時代から続けてきた活動が、涙のフィナーレを迎えた。

石川さんは４７都道府県で出会った多くの子供たちの笑顔を思い浮かべ、感極まった。最後に訪れた鳥取県。ツアーの完走を告げる閉会式でサプライズが待っていた。これまでの軌跡を振り返り、交流した子供たちからのメッセージが盛り込まれた映像が流されると「絶対に笑顔で終わろうと思っていたんですけど…。皆さんの温かい声に触れて感謝の気持ちでいっぱい」と声を詰まらせた。

全国を回り、応援してくれた方たちへ感謝の気持ちを直接伝える。それは現役時代から抱いていた夢だった。２２年４月に福島・喜多方市で初回が実現。「始めた時は本当にできるのかなと思っていた」。手探りのスタートだったが、回を重ねるごとに内容を深めた。２３年５月に引退すると、少しでも現役時に近い技術を見てもらいたいとの思いからペースを上げた。

この日は小学生以下７２人が参加した。開会前には「最終回なので。いつも以上にしっかり準備して、いいプレーを子供たちに見てもらいたい」と練習場で大粒の汗を流した。１２年ロンドン五輪女子団体銀メダルの平野早矢香さん（４０）との実技指導やトークショーなどで約３時間半交流。参加者全員に声をかけ、実際にボールを打つこだわりは初回から貫いてきた。

３年８か月での完走だった。「ずっとやりたかったことをかなえられて本当にうれしい。全部を鮮明に覚えていて、忘れられない旅になった。このゴールを目標にやってきたので次は正直決まってないけど、これからも子供たちとスポーツ、卓球を通して関わっていきたい」。今回の経験を糧に、新たな目標を見つけていく。（林 直史）

◆サンクスツアーの開催順 〈１〉福島〈２〉大阪〈３〉奈良〈４〉愛媛〈５〉京都〈６〉福岡〈７〉兵庫〈８〉鹿児島〈９〉千葉〈１０〉茨城〈１１〉埼玉〈１２〉富山〈１３〉佐賀〈１４〉秋田〈１５〉北海道〈１６〉香川〈１７〉徳島〈１８〉山口〈１９〉長崎〈２０〉岐阜〈２１〉東京〈２２〉岡山〈２３〉石川〈２４〉大分〈２５〉栃木〈２６〉新潟〈２７〉広島〈２８〉山形〈２９〉滋賀〈３０〉愛知〈３１〉山梨〈３２〉長野〈３３〉神奈川〈３４〉宮崎〈３５〉福井〈３６〉島根〈３７〉熊本〈３８〉岩手〈３９〉群馬〈４０〉静岡〈４１〉三重〈４２〉和歌山〈４３〉沖縄〈４４〉青森〈４５〉宮城〈４６〉高知〈４７〉鳥取