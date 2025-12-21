◆ラグビーリーグワン２部▽第２節 花園４０―１０東葛（２０日・東大阪市花園ラグビー場）

３季ぶりの１部復帰を目指す花園（旧近鉄）が、クラブ初のリーグワン開幕２連勝を飾った。今季ホーム初戦で６トライを奪い、東葛（旧ＮＥＣ）に４０―１０で快勝。新加入の南アフリカ代表ＳＯマニー・リボック（２８）が、キックパスで先制トライを演出するなど、来日初のフル出場で貢献。チームは首位をキープした。

２０２３年Ｗ杯優勝を知る新助っ人が、本拠・花園初戦でいきなり魅了した。前半４分、リボックは敵陣２２メートルライン内の左ラックから右へ展開されたボールを受けると、大外へキックパス。“どフリー”のＷＴＢ木村朋也（２７）の胸にすっぽりと収まり、先制トライを演出した。チームを波に乗せると、ゴールキックも６本中５本成功させ、開幕節・愛知（旧豊田自動織機）戦に続いて快勝劇に笑顔。「気持ち良く戦えた。初めてライナーズのファーストジャージーを着てプレーできて光栄だ」と喜んだ。

日本人選手への好影響もある。社員選手のフッカー福井翔（２５）は「世界的な選手が後ろにいて、トライを取ってくれる」と体を張り、自身も後半１２分にモールからトライ。同２２分には、持ち過ぎず、ラストパスで味方のトライをアシストするなどプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。福井と同じく近鉄本社勤務のＣＴＢ岡村晃司（２７）も自身リーグワン出場５０試合目で、後半２９分にダメ押しトライを呼ぶショートパントを放った。「英語は分からないけど、連係しています」と、リボックとの息も試合ごとに合ってきている。

昨季は開幕３戦で１分け２敗とスタートダッシュに失敗。２位で入れ替え戦に出場したものの、三重（旧ホンダ）に連敗した。今季、リーグ序盤に重きを置いた新任の太田春樹監督（３８）は「誰も特別扱いはしない」と例年なら若手、中堅、ベテランと３段階に分けた始動日を７月下旬にまとめた。走り込みなど基礎練習を課し、チームをつくってきた。ラストピースとして１１月末に、南アフリカ代表の遠征を終えたリボックが合流し、いいハーモニーを奏でている。

リーグ戦はあと１２試合ある。次節は年明けの日野戦（１月１０日・花園）。リボックは「今季のゴールは昇格。まだ何も成し得ていない」と手綱を締め、２０２６年も近鉄特急を加速させる。（田村 龍一）

◆マニー・リボック １９９７年７月１５日、南アフリカ生まれ。２８歳。Ｕ２０同国代表を経て２０２１年に同国代表初選出。２８キャップ。同国のストーマーズから今季、花園入り。１８４センチ、７９キロ。昨季引退した元オーストラリア代表ＳＯクウェード・クーパー氏（３７）＝現花園アタックコーチ＝を尊敬する。

〇…花園近鉄ライナーズは、東葛戦を開催した東大阪市の花園ラグビー場で、チームを一面にしたスポーツ報知特別号を先着２０００人に無料配布した。主な内容は木村雅裕氏（５９）、飯泉景弘氏（５２）、前田隆介氏（５１）の歴代ＧＭ３人による鼎談（ていだん）。２０００部はキックオフを待たずして、瞬く間に観客の手元へ渡った。