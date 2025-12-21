女優の葵わかなが２０日、大阪市内で舞台「２時２２分 ゴーストストーリー」の取材会に臨み、ホラーサスペンス作品への出演を「すごく楽しみ」と意気込んだ。

２０２１年８月に英ロンドンで初演され、世界各国で上演された作品の、森新太郎氏による日本オリジナル演出。葵は主人公・サム（ＮＥＷＳ・加藤シゲアキ）の妻で一児の母のジェニーという役どころで「３０代前半。母親になりたてで、不安定さというか一種のヒステリックさも彼女の中にあるのかな」という難役だ。

しかし葵自身は「ホラー体験がまったくない。ジェニーが体験したような『わ、怖っ！』っていうのを身をもって体験したことがない」という。ただし「ホラー映画を心霊スポットで撮影した時、私は全く何も感じなかったんですけど、チェックしたらオーブ（光の玉）が映っていたり…」と過去の十分すぎる恐怖体験を披露して、報道陣が戦慄（せんりつ）した。

恐がりで、お化け屋敷やホラー映画鑑賞も敬遠していた。「勉強をかねてホラー映画を最近見ていて、面白みを感じ始めた。ホラーって技術だなって」。加藤にオススメされた台湾のホラー映画「呪詛」に感銘を受けたという。

出演作のタイトルに「２時２２分」という時刻が入っている。ふとデジタル時計を見た時に「ゾロ目はうれしいです」とのこと。「きょうも朝、ゾロ目を見ました。４時４４分」。あまり縁起の良くない数字が並んだが「でも逆に“幸せ幸せ幸せ”でラッキーだなと」という前向きな心がホラー体験を遠ざけているのかも。普段は深夜０時頃に就寝しているといい、午前２時２２分は夢の中。一方で「（たまに）夜更かししている時はアニメを見たりとか、ギリギリお酒を飲んでる可能性もあります」と等身大の２７歳の姿を明かして笑わせていた。

東京・日比谷「シアタークリエ」で来年２月６日〜３月１日、愛知「東海市芸術劇場」で同３月６〜８日、大阪「ＳｋｙシアターＭＢＳ」で同３月１２〜１６日に上演。一般前売りは今月２１日から。