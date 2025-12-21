タレント明石家さんま（70）が20日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。体毛について語った。

ヒゲの話題から、アシスタント（ヤン娘。）のモーニング娘。弓桁朱琴が「ヒゲはそんなに（好きじゃない）。自分がすべすべが好きなので」と話すと、さんまは「本当に今、すべすべ、（男女）全員どっちもなりたいんかぁ」と体毛が倦厭される現状にしみじみ。

「全身脱毛なんかして良いのか悪いのか。今のところ悪い結果が出てないからな。何年後かに結果出るんで。必要なところに毛生えてるのを取るのがどういう結果になるのか」と首をひねりながらも、「芸能界の場合、仕事上ね、グラビアの人とか抜かな仕方がないような仕事もあるけどもやな」と肌の露出が求めらる仕事をフォローした。

これに、モーニング娘。櫻井梨央と弓桁も袖のない衣装が多く、肌の露出を気にしており、全身脱毛をしていることを明かすと、さんまは「楽は楽らしいねんけど、俺もショージも毛少ない。全然生えない。全然毛がないので」。村上ショージも「剃ったことない。抜くことはあるけど」と話し、モーニング娘。の2人からうらやましがられていた。