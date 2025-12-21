女優でタレントの小池里奈（32）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「『これからもずっと。』FRIDAYデジタル写真集」とつづり、ビルの屋上で白肌に日光を浴びながらポーズをとったピンクのビキニ水着ショットをアップ。別の投稿では、室内で黒とグレーを基調としたビキニ水着姿も披露。カメラ目線で四つんばいになったり、尻を突き出して腰のくびれが強調されるカットも加えた。

さらに「『やっと会えたね』FLASHデジタル写真集」と題し、白いシャツをまくりあげてピンクのビキニ水着姿を大胆に披露。緑のランジェリーショットでは履いていたショートパンツを太ももまで下ろしてヒップラインを披露したバックショットや、透け透けのカーテン越しのシルエットショットなど、衝撃的な写真をアップした。

ファンやフォロワーからも「ナイスショット」「芸術を超越」「お尻を出した子一等賞」「美尻」「プリ尻」「まーるいお尻、可愛い」「素晴らしい曲線美」「天使のクビレ」「幻想的なバックショット」「美しいシルエット」「透明感がすごい」「子猫感がただよう素敵なポーズです」「谷間がセクシー」「目の保養美女」「たまりません」などのコメントが寄せられた。

小池は栃木・小山市出身。04年、小学生の時にTBS系「美少女戦士セーラームーン」のルナ役でデビューし、1stDVD「おにいちゃんといっしょ」を発売。09年に「小山評定ふるさと大使」、12年に「とちぎ未来大使」就任。ニュージーランド留学などで芸能活動を一時休止していたが、18年10月に約2年ぶりの活動復帰。YouTubeチャンネル「となりのこいけ」も開設。身長156センチ。特技はピアノ、ドラム。