Stray Kids（ストレイキッズ）が、今年のK−POPの興行市場で、最も成功したグループとして評価された。

米音楽専門メディアのビルボードが15日に発表した「25年K−POPツアー売り上げトップ10（Top 10 Highest Grossing K−Pop Tours of the Year）」で、Stray Kidsのワールドツアー「Dominate」が、1億8570万ドル（約287億3986万円）を稼ぎ、1位となった。

韓国通信社ニューシスはこのほど「アジア、欧州、北米、南米などを回り、チケット130万枚を販売した」と報じた。

2位は、SEVENTEEN（セブンティーン）の「Right Here」で、1億4240万ドル（約220億3562万円）、3位はBTSのJ−HOPEの「Hope on the Stage」で7990万ドル（約123億6628万円）、4位はENHYPEN（エンハイプン）の「WALK THE LINE」で7610万ドル（117億7724万円）、5位はATEEZ（エイティーズ）の「IN YOUR FANTASY」の7000万ドル（約108億3404万円）だった。

ガールズグループはトップ10に2チーム入った。8位にLE SSERAFIM（ル セラフィム）の「Easy Crazy Hot」が3410万ドル（約52億7786万円）、10位にaespa（エスパ）の「Synk：Aexis：Line」が1800万ドル（約27億8592万円）が入った。

ニューシスは「特に、LE SSERAFIMは今回の集計は、先月18〜19日に東京ドームで開いたアンコールコンサートの数値は反映されていない数字にもかかわらず、存在感を示した」とも伝えた。

ほかにTOMORROW×TOGETHERが6位、BTSのJINが7位、G−DRAGONが9位に入った。