【ラ・リーガ】レバンテ 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間12月21日／エスタディオ・シウダ・デ・バレンシア）

【映像】キャリア初！久保の「ヘディングゴール」

レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、プロキャリア初となるヘディングゴール。今季2点目となる先制弾にファンたちが歓喜している。

今月14日にソシエダはセルヒオ・フランシスコ前監督を解任し、Bチームを率いるジョン・アンソテギ氏が暫定監督に就任。ラ・リーガ第17節のレバンテ戦は新指揮官を迎えての初戦となり、久保は右ウイングで先発出場した。

すると、45＋1分に日本が誇るレフティーが結果を残す。ハーフウェーライン付近までプレスバックしたFWミケル・オヤルサバルのボール奪取から、FWゴンサロ・ゲデスが左サイドを抜け出す。このタイミングでボックス内に入り込んだ久保が手を挙げてボールを要求すると、ゲデスはインスイングのボールをファーサイドに送った。

フリーで構えていた久保は、クロスが相手DFに当たってコースが変わる中でも大ジャンプしてボールを頭で合わせる。逆サイドを狙ったシュートは、GKマシュー・ライアンの手が届かないコースを通ってネットを揺らした。

「めちゃくちゃいいヘディング」の声も

このゴールについて解説の田中隼磨氏は、「このヘディングは難しい。高い打点でしっかりファーに。体幹が強くないと持っていけない。素晴らしい」と大絶賛。またSNSのファンたちも「めちゃくちゃいいヘディング」「久保が復活のゴール！」「これ意外と難しいぞ？すごいなタケ」「待望の一撃！素晴らしいゴールだわ」「めっちゃ高い軌道で、しかもちょっとロングだし、めちゃくちゃむずいだろ、このヘッド。素晴らしい」「下がりながらのヘッド。こんなこともできるんか！」「打点高いし上手すぎる」など歓喜と称賛の声が上がった。

また、「久保のヘッドって珍しくない？」「もしかしてすげーレアなものを見たのか？」「頭で決めるの新鮮」「久保が頭で決めたことあったか？」「久保のヘディング弾とか初めて見たレベルなんやけど」「あれ？久保が頭で決めてる！！見たことないぞ」「ヘディングゴール初めてじゃね」など久保のヘディング弾に驚きの声も多く見られた。

なお、久保のゴールは開幕戦以来となる今季2得点目。プロのクラブキャリアでは通算45得目だが、ヘディングでのゴールはこれが初だった。代表レベル（U-15代表からA代表）では通算26ゴールを挙げているが、U-15代表などは公式データが残っていない。

この日の久保は90＋1分にFWアルカイツ・マリーズクレナとの交代でベンチへと下がった。しかしチームは直後にPKから失点し、リーグ戦4試合ぶりの白星を最後の最後で逃してしまった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

