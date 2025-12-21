高校3年間で女子800mの日本記録を2回更新、9月の東京世界陸上にも出場し、世界レベルへの階段を駆け上がっている東大阪大学敬愛高校3年の久保凛（17）。21日に京都で行われる全国高校駅伝は高校のユニホームを着て走る最後の大会となる。去年は2区で16人抜きを見せたスーパー高校生の成長を、独自取材と大会後の言葉で振り返る。（第1回／全2回）

女子800m 久保凛、涙も「もっと強くなって、この舞台に戻ってくる」再起、リベンジ誓う【世界陸上】

2024年4月13日金栗記念「憧れの存在」田中希実と初レース＆シニア大会初優勝

久保：初めて憧れの選手やシニアの選手と走れる機会で、その中で初めてだからこそ、チャレンジをして最初から積極的なレースをする事が出来て、優勝という結果で終わる事が出来て良かったです。

Q.待機所で田中選手をチラッと見ていたが

久保：今日は憧れというのを無くして走ろうと思っていたんですけど、試合前の雰囲気とかどういう感じか、憧れの選手なのでそういう部分は気になりました。集中力を高めている部分が見ていて感じた部分でもあったので、その部分はすごく良い経験をする事が出来たと思っています。

2024年5月12日木南記念 日本GPシリーズ3連勝

久保：今回の木南記念が母の日だったので、絶対勝つという事を思っていたので、今日は家に帰って、いつもありがとうと伝えたいと思います。グランプリレースを3戦連続で優勝出来ている部分は、自分の中ですごく自信になるかなと思っていて、ここで止まらずに次の大会に向けて頑張っていきたい。

2024年5月13日 独自取材 オフの日は「ひたすら寝る」癒しの存在は愛犬・ふうた

久保：オフの日は、睡眠時間を多く取るっていうことを自分の中で意識していて、とにかく体を休めるという部分で自宅で休んでいます。自宅で犬を飼っているんですけど、その犬と遊ぶことですね。

Q.犬の名前は？

久保：ふうたです。小学校6年生の時から飼っています。

Q.好きな食べ物は？

久保：オムライスとフルーツは全般好きで、カレーも好きです。

2024年6月30日 日本選手権で初優勝＆U18日本新記録

久保：レース前は少し緊張もあったんですけど、この大きな舞台を「楽しもう」という風に監督（野口正嗣、東大阪大学敬愛高）とも話をしていたので、楽しんで勝ち切る事が出来た。今回の優勝がとても自分にとって自信になると思うので、世界大会や次はオリンピックや世界陸上に出場出来るようにしっかりこれから練習にも励もうと思います。

2024年10月2日 マラソン 金メダリスト・高橋尚子さんの取材にて

※7月15日 関西学連長距離記録会（奈良県橿原市）で1分59秒93をマークし19年ぶりの日本新記録

高橋さん：日本記録おめでとうございます。私も中学、高校、大学とおよそ10年間、800m、1500mを走っていたので、2分を切るなんて信じられない！私たちの憧れを超えてくれたなと思うんですけど。

久保：まず高校記録を狙っていたので、 絶対出すっていう気持ちで頑張って走って。 そのもう一つ上が達成できたって感覚です。ラストの200mでタイムが読み上げられたときに、もしかしたらできるかもしれないっていう気持ちで。ラストのところでたくさんの人が応援してくださったので、応えるっていう気持ちで走りました。 世界のレベルはすごく高いので、壁があるとは思うんですけど、 800mで世界で活躍するってことは、すごく目指してる部分なので、しっかり自分がやり遂げたいなっていうのは思っています。

2024年12月19日 日本陸連アワード 男女800m日本記録コンビ落合晃とのインタビュー

落合：先に日本記録を出されて、本当に僕は僕もやらないといけないという気持ちになりましたし、すごく刺激をもらいました。記録会で単独で一人で走り切っての日本記録は、相当力がないとできないことですし、競いあったら、もっともっとタイムは出るのかなっていう期待もあります。 久保：インターハイでは日本新記録を出されて、大舞台で出されることがやっぱりすごいなと感じていたので、やっぱりとても刺激をいただいていました。前半からの落合選手の勢いと、ラストで絶対に競り負けないっていう部分がとてもすごいなと感じます。

※落合晃は滋賀学園3年（当時）の24年7月31日のインターハイで1分44秒80の日本新記録

2024年12月22日 全国高校駅伝 2区（4.0975km）16人抜きで区間賞 西京極総合運動公園にあるレジェンド達（有森裕子さん、高橋尚子さん、野口みずきさん）の足形プレートの前で

久保：すごい！えーすっご！でも野口さん小さいですね（笑）ここにもう１個自分も飾ってもらいたいですね。

Q.ちなみに足のサイズは？

久保：24cmです。身長も伸びていますよ。168.1になったので、170までいきたいなと思って、朝が測り時ですね。

