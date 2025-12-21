元NPB助っ人が胸中を赤裸々告白　最後まで馴染めなかった“日本野球”「何マイルもランニングして…正直に言って、楽しくなかった」

今オフにMLB復帰を叶えたポンセ(C)Getty Images

今オフにKBO（韓国プロ野球）リーグからFAとなり、3年総額3000万ドル（約46億円）でブルージェイズ入りが決まったコディ・ポンセ。31歳の右腕がメジャー復帰を叶えた背景にあるのは、やはり韓国球界での覚醒だ。

【動画】審判への礼儀も忘れず…ポンセの投球シーンをチェック

22年にパイレーツから日本ハムに入団したポンセは、2024年から楽天でもプレー。しかし、計3年間のNPB通算成績は10勝16敗、防御率4.54とピリッとせず。メジャー復帰は夢のまた夢と言っていい状況だった。

しかし、藁をもすがる思いで飛び込んだ韓国で彼は大ブレークを遂げる。ハンファで開幕から“無双状態”を維持したポンセは、KBO記録となる開幕15連勝の達成。最終的に17勝（1敗）、防御率1.89、252奪三振と投手3冠に輝くと、リーグMVPにも選出され、名実ともに最強助っ人なった。

韓国での成功が声価を高め、ブルージェイズとの契約に繋がったのは言うまでもない。ではなぜ、日本で鳴かず飛ばずだったポンセは覚醒したのか。それは他でもない本人の証言が明確している。

米野球専門ポットキャスト番組『Foul Territory』に出演したポンセは、「なぜ日本でも同じようにならなかったのか」と問われ、「最大の理由は家族みたいな雰囲気があるかないか。ファミリーであるかどうかだ」とキッパリ。日韓両球界の文化の違いが自身の成功に影響を及ぼしたと持論を展開した。