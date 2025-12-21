◆フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が１８３・６８点、合計・２８７・９５点で優勝。父の正和コーチ（５４）と史上初の父子連覇を達成し、父に並ぶ２大会連続の五輪代表に内定した。ＳＰ５位から出た佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝が１８８・７６点、合計２７６・７５点で２位。逆転の表彰台で五輪切符当確となった。

佐藤が初五輪に当確ランプをともした。ＳＰ５位から出たフリーは、冒頭の大技、４回転ルッツを成功。３本の４回転でいずれも高い加点を引き出し、後半の３回転ルッツでミスが出たがほぼパーフェクトな演技。フリー１位で銀メダルを獲得した。「自分的には１００点をあげたいぐらいの演技。９回目の出場で、全日本で表彰台にのることができたのですごいうれしい」と、涙が頬を伝った。

シーズン前に右足首を痛め、出遅れた今季。痛み止めを飲みながら試合に出た時期もあったが、武器の４回転ルッツで攻めた。ＧＰファイナル銅メダルで、五輪選考レースをリード。ＳＰで出遅れても「フリーは自信があった」と、有言実行だった。「自分を信じることができはじめている。そこを磨いていけば、もっと力が出せる。やりきったので、あとは結果を待つだけ」。２１日の日本代表発表を心待ちにする。（大谷 翔太）