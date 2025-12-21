開誠館の点取り屋・ＦＷ田窪悠己（３年）がピッチに戻ってきた。今週の練習から全力疾走できるようになり、「これからアピールしていく」と気を引き締めている。

県選手権でエースＦＷとして全４試合に先発して３得点。しかし決勝後の練習で、左足首を痛めてしまった。「むちゃくちゃ焦りました」。トレーナーのサポートを受けて、なんとか全国には間に合いそうだが、休養中のプリンスリーグは１勝１分け１敗で３位から浮上できず、プレミアプレーオフ進出を逃した。「目標を達成できず悔しい」と責任を感じている。

付属中３年夏の全国大会５試合でチームトップの計６点を挙げて、中学日本一に貢献。だが高校ではけがが多く、今夏の全国総体も途中出場だった。最後の舞台で完全燃焼を誓う。５０メートル６秒１のスピードを生かして、ハイプレスの先頭に立つ。そしてゴールを奪うことをストライカーは誓っている。（里見 祐司）

◆田窪 悠己（たくぼ・ゆうき）２００７年５月２８日、東京都生まれ。１８歳。生後すぐに静岡に移転。サッカーは小１から。キューズＦＣ時代に全国大会出場。浜松開誠館中３年夏に全国制覇。１６８センチ、６３キロ。血液型Ｂ。家族は両親と兄。