◆全道高校スケート第２日（２０日、釧路市柳町スピードスケート場）

男子２種目と女子１種目が行われた。女子１０００メートルは、１１月のジュニアＷ杯（イタリア）女子５００メートルで金メダルを獲得した帯広三条・奥秋静子（３年）が１分２２秒１１で制し、連覇達成。前日に得意種目の５００メートルで敗れた雪辱を果たした。男子１０００メートルは、白樺学園・久保颯大（３年）が１分１３秒０９で優勝し、３連覇を成し遂げた。

奥秋が女王の底力を見せつけた。最終コーナー。帯広南商・笹渕和花（３年）をインコースから勢いよく追い抜いた。「氷が硬い感じがして、足にくるのが早かった。それでも最後まで頑張って粘れた」。２連覇に安堵（あんど）の表情を浮かべた。

理想通りの展開だった。２日連続同走の笹渕が２００メートル通過で０秒２５リードしていたが、「先行されるのは想定内」と慌てない。スピード、体力で勝る男子選手の後ろに付いて滑る練習を増やし、磨いてきた粘り強さを終盤に発揮した。徐々に差を詰め、終わってみれば１秒０１の差をつける完勝だった。

１１月のジュニアＷ杯女子５００メートルで金メダルを獲得した。今大会初日の同種目でも優勝を期待されていたが、ライバルの笹渕にわずか０秒０３差で敗戦。それでも「世界で勝てても油断できない立場というのを実感できた。すごくいい負けの経験」。すぐに気持ちを切り替え、危なげなく翌日は表彰台の頂点に立った。

来年１月のインターハイ（栃木）では、５００メートル３連覇と１０００メートルとの２冠が目標だ。「３年間の集大成。ベストを尽くしたい」。敗北で目を覚ましたスプリンターが、高校最後の大舞台で誰よりも早くゴールを滑り抜ける。（島山 知房）

〇…白樺学園の久保が、男子１０００メートルで３連覇だ。１１月のジュニアＷ杯５００メートル銅メダルの軍司冬馬（白樺学園３年）と同走。６００メートル通過まではリードを許したが、最後は０秒１５差で競り勝った。同Ｗ杯に出場予定だったが、インフルエンザで欠場。４０・９度まで体温が上がり、１週間ほど氷上から離れた。現在も状態が上がりきらない中での勝利に「実力のある軍司選手に勝てたというのは大きい」とうなずいていた。