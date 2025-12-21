北海の攻撃の中心、ＭＦ萩野煌也（３年）が「尊敬する父」と最後の選手権舞台に臨む。父で同校ＯＢの英明さん（５２）は、現Ｊ１広島で１９９５年から２年間プレーした後、２０００年から外部コーチを務める。次男は父と挑む大舞台へ「最後に一緒に戦えるのはうれしいし、恩返しになれば」。２９日の１回戦・大津（熊本）戦での勝利を、親子で目指す。

物心ついた時にはボールを蹴っていた。父は９０年度の全国選手権に出場。鹿児島実に初戦で０―３で敗れた一戦を、息子は映像で見ている。「自然と北海に行きたいと思っていた」。背中を追い、指導者と選手という立場を選んだ。

「グラウンドと家での関わり方は全く違う」と公私は完全に分けてきた。普段は「パパ」と呼ぶが、練習中は「萩野さん」。個人的なアドバイスも３年間、ほぼ受けなかった。英明さんは「親としての目線はほぼない。フラットに北海の一員としてメンバーに食い込めるか。そこは自分の力でつかむものだから」と方針を貫き、競わせてきた。

１年時は全国選手権でもベンチ入りしたが、昨年は試合に絡めなかった。「少し慢心したところはあった。２年生になって鼻を折られたが、ＯＢで４歳上の兄（長男・雄心さん）はメンバーに入れず、悔しい思いをしているのを間近で見てきた。自分がここで腐るわけにはいかない」。課題のフィジカル強化へ、食事から見直し、正ボランチの座を最後につかみ取った。

父からは「男になって帰ってこい」と激励された。２年前は先輩と勝利を喜び合うも、ピッチには立てなかった。「自分が攻撃で違いや良さを見せないと大津には勝てない。そこは一番意識してやりたい」。強い自覚でチームを引っ張り、最高の瞬間を味わいにいく。（砂田 秀人）